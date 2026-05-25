Con Lamine Yamal y sin jugadores del Real Madrid: España presentó su lista oficial para el Mundial 2026

25/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Las principales selecciones del planeta continúan anunciado sus listas finales para lo que será el esperado Mundial 2026 y ahora fue el turno de España. Sobre las primeras horas de este lunes 25 de mayo, Luis de la Fuente presentó su convocatoria para este magno evento deportivo generando controversia en su país y en todo el globo.

Sin jugadores del Real Madrid

Con un emotivo video en las redes sociales del actual campeón de Europa se nombró uno a uno a los jugadores llamados para esta Copa del Mundo. Como era de esperarse, los nombres de Lamine Yamal del Barcelona o de Nico Williams del Athletic Club fueron resaltadas al ser dos de las figuras principales de equipo.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la ausencia de jugadores del Real Madrid en esta convocatoria lo que ha generado un completo revuelo en todo España. Hinchas del cuadro blanco se volcaron a las plataformas virtuales para hacer sentir su molestia por esta decisión tomada por Luis de la Fuente.

Esta es la lista de todo un país.



ESTA ES LA LISTA DE ESPAÑA.



👥 Estos son los internacionales que representarán a la @SEFutbol y todas nuestras ilusiones en la próxima#CopaMundialFIFA.#VamosEspaña pic.twitter.com/pZAFzRUg1b — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) May 25, 2026

Según indicaron, Dani Carvajal pudo haber sido considerado dentro de estos 26 futbolistas a pesar de las constantes lesiones que lo alejaron de las canchas durante gran parte de la temporada. Otro que se quedó fuera de la consideración fue el histórico y uno de los capitanes Álvaro Morata a pesar de su buen año en el Como de la Serie A de Italia.

Defiende su postura

Luego que se hiciera pública la convocatoria final, Luis de la Fuente compareció ante los medios en una rueda de prensa que dejó varios firmados. El entrenador español dejó en claro que su llamado solo busca salvaguardar los intereses del seleccionado que dirige y no complacer a las hinchadas de los equipos de aquel país.

"Soy seleccionador y no miro la procedencia de ningún jugador, yo únicamente mido si el jugador tiene la posibilidad de jugar por nosotros, No tengo esa mentalidad local o localista que puede tener algún aficionado y lo mío es más global. Yo lo único que quiero es que estos futbolistas sientan el orgullo de representar a la selección española", indicó.

🎙️ "Me gustaría tener unas palabras para @DaniCarvajal92 y @AlvaroMorata. Han dejado un legado imborrable".



➡️ "No se ha terminado su ciclo. Llegarán mejores momentos para volver a contar con ellos".



🗣️ Luis de la Fuente, seleccionador nacional#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/56qghz36c2 — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) May 25, 2026

Además, aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a Dani Carvajal y Álvaro Morata a quienes no les cerró la puerta para una futura consideración y aseguró que han dejado un legado en su selección.

En resumen, la Selección de España presentó su lista definitiva para su participación en el Mundial 2026, sin la presencia de jugadores del Real Madrid.