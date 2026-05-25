Terremoto de 5.6 sacude Indonesia: ¿Esto activa alerta de tsunami en el Perú, este 25 de mayo?

25/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El lunes 25 de mayo, un sismo de magnitud 5.6 remeció el territorio indonesio, provocando que las autoridades nacionales activen protocolos de emergencia en dicha región. Por ello, la Marina de Guerra del Perú se encuentra evaluando si el fenómeno representa algún peligro de tsunami en nuestro territorio

Sismo de magnitud 5.6 en Indonesia este 25 de mayo

Un fuerte movimiento telúrico de 5.6 grados impactó la zona costera de Indonesia aproximadamente a las 3:39 p. m. (hora local de Perú). El sismo, registrado durante este lunes, fue catalogado por los organismos locales con un nivel cinco dentro de su escala de intensidad, que abarca hasta el séptimo grado.

Por su parte, el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) confirmó la magnitud de 5.6 y señaló que el epicentro se localizó en el Mar de Banda, en las cercanías de la isla Pulau Haruku. La escasa profundidad del evento contribuyó a que el temblor se percibiera con mayor fuerza en la superficie.

El sismo se reportó en las Islas Palau, Indonesia.

Se registraron fuertes temblores en varias zonas de Ambon, incluidas las ciudades de Amahai, Masohi y Namlea, donde la intensidad del movimiento alcanzó niveles bajos de 5. Las autoridades locales aconsejaron a las regiones afectadas a que mantuvieran la precaución ante la posibilidad de réplicas.

¿Este sismo activa alerta de tsunami en Perú?

Indonesia es uno de los países con mayor actividad sísmica en el mundo debido a su ubicación sobre el "Anillo de Fuego del Pacífico". Este archipiélago se sitúa en una zona de convergencia tectónica extremadamente compleja donde interactúan las placas Indoaustraliana, Euroasiática y del Pacífico, lo que genera una intensa actividad volcánica y sísmica constante a lo largo de sus más de 17.000 islas.

#ÚltimoSismoInternacional

INFORMACIÓN - NO GENERA TSUNAMI EN LITORAL PERUANO

25-05-26 15:39:20

Magnitud: 5.6 Mw

Referencia: 113 km ESE of Bitung, Indonesia

Profundidad: 31.06 km

Fuente: USGS pic.twitter.com/EdXaJozHrx — Hidrografía Perú (@DHN_peru) May 25, 2026

En ese marco, ante los movimientos telúricos en las costas de Indonesia, las autoridades peruanas no dudan en realizar un monitoreo para saber si habrá repercusiones en nuestro país.

Es así como la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra, precisó en redes sociales que el terremoto de magnitud significativa en el archipiélago indonesio no genera alerta de tsunami en el litoral peruano.

Reportan interrupción del servicio de transporte tras terremoto

Las autoridades de Indonesia revelaron que el terremoto registrado recientemente no dejó daños materiales ni víctimas de gravedad debido a la profundidad y ubicación del movimiento.

Se llevan a cabo inspecciones de emergencia en las redes de transporte y las infraestructuras de la zona afectada para evaluar posibles daños y poder restablecer el servicio de forma gradual y segura para la población.

Es así como la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú precisó que el sismo en Indonesia no genera alerta de tsunami en el litoral peruano. Se aconseja mantener la calma ante un evento similar o de mayor intensidad en nuestro país, dado que, al igual que Indonesia, el Perú se encuentra ubicado en el 'Cinturón de Fuego del Pacífico'.