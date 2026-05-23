Ignacio Buse: Novak Djokovic, histórico tenista, felicitó al peruano tras ser campeón del ATP 500 de Hamburgo

23/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Ignacio Buse ha vuelto a colocar el nombre de Perú en lo más alto tras haberse coronado campeón del ATP 500 de Hamburgo luego de vencer a Tommy Paul. El peruano logró sumar un triunfo más en esta competición cerrando una semana de ensueño en tres sets con resultados de 7-6, 4-6 y 6-3.

Novak Djokovic felicita a Ignacio Buse

De inmediato, las redes sociales se colmaron de mensajes de felicitación para el tenista nacional por parte de seguidores de nuestro país. Sin embargo, grande fue la sorpresa cuando el exnúmero 1 de la ATP, Novak Djokovic también se pronunció sobre la victoria de nuestro compatriota.

A través de su cuenta de Instagram, el considerado mejor jugador de todos los tiempos le dejó un escueto pero sustancial mensaje de felicitación a Ignacio Buse por su reciente conquista. "Enhorabuena, Ignacio, el primero de muchos", acotó Djokovic junto al video del peruano alzando el trofeo del ATP 500 de Hamburgo.

Novak Djokovic felicitó a Ignacio Buse tras coronarse en el ATP 500 de Hamburgo.

Este saludo no es una casualidad ya que el 'Colorado' y el actual número 4 del ranking ATP han compartido entrenamientos con anterioridad. En primer lugar, los tenistas entrenaron para Masters 1000 de Roma de esta actual temporada y luego también lo hicieron durante su preparación para el Indian Wells.

El mensaje de Ignacio Buse para el Perú

Luego de vencer a Tommy Paul, Ignacio Buse recibió el trofeo de ganar que corta una racha de 19 años sin triunfos peruanos en ATP desde Luis Horna en 2007 con el ATP de Viña del Mar. Durante su discurso de agradecimiento, el 'Colorado' dejó en claro que extraña su país natal y mostró su alegría de ver camisetas rojas y blancas apoyándolo en esta final.

"A toda le gente de Perú (sonríe). Veo muchas banderas, muchas camisetas de blanco y rojo que me emocionan muchísimo. (...) Cómo extraño Perú... Quiero estar en Perú ya. Pero esto sigue, que el sueño continúe y arriba Perú, siempre. ¡Viva Perú!", indicó.

Novak Djokovic e Ignacio Buse entrenaron juntos durante la temporada.

Es importante precisa que el tenista nacional obtuvo este título desde la etapa de clasificación dejando afuera a rivales mejores posicionados en el ranking como Flavio Cobolli, Jakub Mensik y Ugo Humbert, además del estadounidense Aleksandar Kovacevic en la semifinal del torneo.

En resumen, Novak Djokovic saludó a Ignacio Buse tras haberse coronado en el ATP 500 de Hamburgo. El peruano y el serbio parecen haber formado un vínculo cercano tras haber compartido entrenamientos meses atrás.