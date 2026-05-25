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Amenaza en el altiplano

Alerta roja en Puno: Indeci advierte activación de quebradas en 12 provincias por lluvias extremas

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Indeci señaló que en las próximas horas se presentarán lluvias capaces de activar las quebradas de 12 provincias de la región Puno.

Región Puno podría registrar inundaciones.
Región Puno podría registrar inundaciones. Andina

25/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 25/05/2026

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El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), advirtió la ocurrencia de activación de quebradas de hasta nivel extremo para las próximas horas. A continuación, te contamos los detalles en la presente nota para que puedas tomar las precauciones del caso hoy.

¿Cuáles son las regiones bajo alerta?

De acuerdo con el nuevo aviso de la entidad adscrita al Ministerio de Defensa, se esperan lluvias de hasta moderada intensidad en algunas provincias de las regiones de Arequipa, Apurímac, Ayacucho, y Moquegua, hasta la 1:00 p. m. del martes 26 de mayo

No obstante, las precipitaciones extremas (alerta roja) se registrarán en la región Puno, más precisamente en las provincias de: Azángaro, Carabaya, Chucuito, Huancané, Lampa, Melgar, Moho, Puno, San Antonio de Putina, San Román, Sandía y Yunguyo.

Asimismo, según el Aviso de Corto Plazo, el evento climatológico estará acompañado por descargas eléctricas y ráfagas de viento.

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Cabe señalar que, el pasado 8 de mayo, el Gobierno amplió por 60 días calendario el estado de emergencia en 581 distritos de 21 regiones del Perú por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales, a fin de que se ejecuten las "medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de reducción del muy alto riesgo existente, así como de respuesta y rehabilitación que corresponda".

INDECI recomienda medidas de preparación

El INDECI exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Asimismo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

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Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas. 

Desde la entidad exhortan a las autoridades a seguir estas recomendaciones y las medidas de preparación necesarias, así como estar en permanente contacto con sus pobladores para brindarles la atención inmediata que puedan necesitar.

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