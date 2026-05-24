Paolo Guerrero celebró su primer título con Alianza Lima con emotivo mensaje: "Es un momento lindo"

24/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima se consagró campeón del Torneo Apertura 2026 al derrotar 3 - 0 a Los Chankas, en un partido disputado en el estadio Alejandro Villanueva por la jornada 16 del campeonato local. Tras ello, el delantero Paolo Guerrero celebró a lo grande este primer título con el equipo de sus amores con emotivo mensaje y al lado de su familia.

El primer título de Guerrero con Alianza Lima

La noche del último, sábado 23 de mayo, el júbilo se apoderó de Matute luego de que el conjunto blanquiazul goleó 3 a 0 a su similar andahuaylino, con goles de Jairo Vélez, Eryc Castillo y Renzo Garcés.

De principio a fin, la escuadra que dirige el argentino Pablo Guede, mostró solidez en defensa, mediocampo y ataque, mientras que Los Chankas fueron muy discretos en el gramado de Matute. Ello fue clave para que puedan tener una ventaja amplia en el marcador.

Fue así que tras el pitazo final, los futbolistas íntimos, sus familias, comando técnico, hinchas y todo el pueblo victoriano celebraron con jolgorio convertirse en ganadores absolutos del Torneo Apertura 2026 siendo el club con mayor cantidad de goles, más triunfos y con menos tantos en contra recibidos.

Uno de los futbolistas más emocionados fue el capitán Paolo Guerrero debido a que se convirtió en el primer título de su carrera profesional con el equipo de sus amores, una hazaña que sin duda alguna marca un antes y un después dentro de su palmarés.

La alegría estaba a tope, el 'Depredador' corrió por el césped de Matute con el trofeo del Apertura, momento que él mismo calificó como "indescriptible" debido a que era un sueño que tenía pendiente, aunque toma el hecho con calma.

"Hicimos un Apertura muy sólido, el equipo se manifestó muy bien en todos los campos a los que fuimos, sobre todo en altura. El Torneo Apertura que hicimos fue magnífico, merecidamente somos campeones del Apertura pero todavía falta. Es un momento lindo para disfrutar, no nos podemos olvidar que falta el Clausura", señaló para L1 Max.

El camino de Alianza Lima aún es largo

Paolo Guerrero fue claro al afirmar que si bien el primer objetivo a nivel local se ha logrado con la obtención del trofeo de campeón de esta primera etapa del año, ello no acaba aquí porque aún falta el tramo final. Por tal motivo consideró que será necesario no bajar los brazos si quieren conseguir eso.

"Este equipo se tiene que mantener con la misma mentalidad, con mucha humildad, trabajando con esa dedicación para que al final del año también podamos levantar la copa (...) Levantar copas con el club más importante del Perú es lindo, hoy hay que disfrutarlo, pero con el objetivo de que falta la segunda parte", enfatizó.

Como vemnos, Paolo Guerrero se mostró totalmente emocionado tras ganar el Torneo Apertura 2026 con Alianza Lima tras derrotar 3 a 0 a Los Chankas, una fecha antes a que acabe el torneo.