Sebastián Britos lamenta su error en el segundo gol de Sporting Cristal: "Soy consciente cuando fallo"

El arquero de Universitario de Deportes ('U'), Sebastián Britos, lamentó su error en el segundo gol de Sporting Cristal y aseguró que es consciente cuando se equivoca.

En declaraciones para L1 Max, el guardameta 'crema' analizó el partido ante los dirigidos por Guillermo Farré y se mostró ofuscado por fallar en un momento clave del Torneo Clausura.

"Soy consciente cuando fallo, no necesito que nadie me lo recalque. Me genera esa bronca por el momento que el equipo lo necesitaba y también porque nosotros entrenamos para que estas cosas no sucedan. No he fallado en más de 20 partidos que he jugado y fallo justo ahora", declaró.