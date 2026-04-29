Neymar aún sueña con regresar a la selección de Brasil y disputar el Mundial 2026: "Ojalá pueda estar ahí"

29/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Santos y San Lorenzo empataron 1 a 1 por la tercera fecha del grupo D de la Conmebol Sudamericana 2026, pero sin lugar a dudas el foco estuvo en el astro brasileño Neymar, quien volvió a Argentina tras 11 años. Al término del partido volvió a ilusionar a los hinchas de la Canarinha al admitir que aún sueña con estar presente en el Mundial 2026

La esperanza de estar presente en la Copa del Mundo 2026

Un objetivo latente del '10' del Santos, de Brasil, es volver a la selección de su país y ser considerado por el entrenador Carlo Ancelotti en la nómina de convocados para la próxima justa mundialista 2026 Estados Unidos, México y Canadá. El futbolista de 34 años sabe que podría ser su última oportunidad de pelear por el trofeo más preciado liderando al Scratch.

Al finalizar el encuentro ante el Ciclón, que culminó en empate 1 a 1 ante Santos, 'Ney' dialogó con la prensa y uno de los periodistas le consultó sobre la Copa del Mundo y si es que aún anhela ser considerado parte de la delegación que viajará a Norteamérica y representará a Brasil.

"Claro que sí. Claro que todo jugador brasileño piensa en estar ahí y ojalá pueda estar ahí", manifestó de manera clara y directa el exjugador del Barcelona y Paris Saint Germain dejando que participar del campeonato más importante del fútbol es su sueño del presente año.

Hay que mencionar que, quedan menos de dos meses para que las selecciones que competirán en la cita del Mundial 2026 de este verano revelen sus listas de convocados, y en la Canarinha la gran incógnita sigue siendo la estrella del Santos, pero ya dejó en claro que trabaja para concretar dicho objetivo.

El cálido gesto de Neymar con los hinchas de San Lorenzo

El brasileño recibió afecto de parte de los hinchas argentinos desde su llegada al país, con fanáticos en el hotel, visita de excompañeros, regalos y hasta una charla con un niño que lleva su nombre.

"Hola San Lorenzo, San Lorenzo fans. Gracias por recibirme muy bien. Me alegro por un gran partido y nunca olvidaré el cariño que vosotros me dieron a mí y a mi gente", expresó el 10 del Peixe en un video que publicó el club argentino en sus redes sociales.

Comos vemos, Neymar ha revelado que aún sueña con estar presente en el Mundial 2026, así lo dio a conocer tras finalizar el partido de Santos ante San Lorenzo que terminó 1 a 1.