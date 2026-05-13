SAFAP arremete contra UTC tras acudir a la justicia ordinaria: "Pone en peligro al fútbol peruano"

13/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Una nueva polémica se vive en el fútbol peruano y esta vez se da por una vulneración al derecho deportivo nacional. Esta vez, SAFAP rechazó rotundamente que el club UTC acuda a la justicia ordinaria para evitar ser sancionado por incumplir un castigo al no pagar una deuda en favor de uno de sus exjugadores.

SAFAP condena a UTC y lo acusa da dañar al fútbol peruano

Todo comenzó cuando Gaspar Gentile acudió a la Cámara de Conciliación Resolución de Disputas para exigir el pago de una deuda que tenía con el club cajamarquino. Luego de evaluar el caso, el organismo falló en favor del futbolista ordenando que el cuadro presidido por Osías Ramírez el pago de este dinero.

Sin embargo, UTC no cumplió con este fallo generando que se le quite 2 puntos en la tabla de posiciones de este Torneo Apertura. Sin embargo, lejos de regularizar su situación, la directiva decidió acudir a la justicia ordinaria, específicamente a la jueza Magaly Castañea del Segundo Juzgado Civil de Cajamarca donde se emitió una acción de amparo a su favor.

Esta resolución judicial deja sin efecto la sanción de quita de puntos. Por ello, la Agremiación de Futbolistas alzó su voz de protesta haciendo hincapié en que ningún club puede acudir a la justicia ordinaria por estatutos de la propia FIFA.

SAFAP condenó acciconar de UTC.

"El fútbol peruano tiene, según estatuto de la FPF, una única instancia de justicia para resolver cualquier controversia de carácter contractual y económica entre futbolistas y clubes. Este órgano es un tribunal arbitral y es la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas", indicaron.

Pertenece al directorio de la FPF

El hecho toma mayor gravedad ya que UTC es presidido por Osías Ramírez, integrante del Directorio de la Federación Peruana de Fútbol, encabezada por Agustín Lozano. Y es que los directivos de la FPF deben ser los principales defensores de los estatutos, pero su accionar demuestra lo contrario.

Por ello, SAFAP exige al ente rector que se hagan respetar los reglamentos ya que podría ser sancionados por Conmebol y FIFA.

"El Sr. Ramírez, en este caso, con el agravante de que es miembro del directorio de la propia FPF, está denunciando a la CCRD y sus árbitros para evitar ser sancionado por no pagar sus deudas", precisaron.

De esta manera, SAFAP arremetió contra UTC de Cajamarca por acudir a la justicia ordinaria y los acusaron de hacerle daño al fútbol peruano.