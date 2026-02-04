Mundialista chileno saluda fichaje de Esteban Pavez por Alianza Lima: "Un equipo que contrata bien"

04/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El fichaje de Esteban Pavez por Alianza Lima continúa generando repercusión en Chile, especialmente por su accidentada salida de Colo Colo. El experimentado volante no tuvo la despedida deseada de parte del club de sus amores lo cual expresó antes de viajar a territorio peruano.

Mundialista chileno saluda fichaje de Pavez por Alianza

Durante la última edición del programa 'ESPNF 360 Chile', el panel se refirió a esta operación durante gran parte del mismo. Fue ahí que Jean Beausejour, exjugador de la generación dorada de la Selección de Chile, destacó este traspaso no solo por el lado de la importancia del club, sino por la vigencia del futbolista.

El exlateral izquierdo aseguró que, a pesar de las críticas, Esteban Pavez continúa demostrando su importancia ya que luego de dejar Colo Colo fue parte a uno de los clubes más importantes del Perú.

"Con todo el respeto, no es que Esteban Pavez sale de Colo Colo a jugar por el descenso en Chile, se va a jugar Libertadores a un equipo grande de Perú. Me van a decir que lo conoce el técnico, y sí el técnico lo conoce seguramente y anduvo bien", inició.

"LO DE PAVEZ ES UN PASO IMPORTANTÍSIMO EN SUS ÚLTIMAS ETAPAS COMO JUGADOR"#ESPNF360Chile Jean Beausejour destacó el traspaso del volante a Alianza Lima: "No sale de Colo Colo a jugar por el descenso en Chile, se va a jugar Libertadores a un equipo grande de Perú" pic.twitter.com/4dATUNpUoc — ESPN Chile (@ESPNChile) February 3, 2026

Por ello, el ahora comentarista dejó en claro que el mediocampista tiene jerarquía lo que es bien visto por otros clubes de Sudamérica. Por ello, precisó que es un paso clave en su carrera pese a larga trayectoria.

"Te puede gustar más o menos Esteban Pavez, el último año o lo que quieras, pero si hay algo que tiene y es objetivo, es que es un tipo que tiene jerarquía y cierto nivel de prestigio. Ese prestigio le permite todavía acceder a ese nivel de equipos, entonces yo creo que es un paso importantísimo en su última etapa como jugador", añadió.

Felicitó a Alianza Lima

Finalmente, el mundialista en Sudáfrica y Brasil saludó la política de fichajes que suele realizar Alianza Lima calificándolo de serio. Eso sí, el exdefensor también señaló que el promedio de edad del cuadro victoriano es bastante alto, pero que están acostumbrados a ello.

"Un equipo que contrata bien, que contrata en serio, que tiene un promedio alto de edad, pero que sabe jugar con ese formato de jugador experimentado, no es que te va a regalar nada, muy pragmático", destacó.

En resumen, Jean Beausejour se pronunció sobre el fichaje de Esteban Pavez por Alianza Lima destacando la vigencia del volante y el prestigio del elenco íntimo.