¡Sorpresivo adiós! Campeón nacional con Alianza Lima anuncia su retiro del fútbol profesional

Este lunes 7 de octubre, Luis 'Cachito' Ramírez, recordado por sus éxitos en Alianza Lima y la Selección Peruana, comunicó oficialmente su retiro del fútbol profesional mediante un emotivo video en sus redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, el futbolista agradeció a los hinchas por el apoyo incondicional a lo largo de su extensa trayectoria en clubes nacionales e internacionales.

En su mensaje, 'Cachito' Ramírez expresó su gratitud por los más de 20 años que dedicó al deporte, resaltando tanto los momentos de éxito como los desafíos superados. Cabe mencionar que, el volante nacional fue desfiló su buen fútbol en equipos como Alianza Lima y Universitario de Deportes.

"Después de una vida dedicada al fútbol; de aciertos, errores y aprendizajes, he decidido que ha llegado la hora de colgar los botines. Agradecido con todos ustedes por su apoyo, aliento y cariño en este viaje de más de 20 años. El fútbol me ha dado mucho más que solo recuerdos. Me deja lecciones dentro y fuera del campo como también amistades que llevaré conmigo para siempre", se lee en la publicación que compartió con sus seguidores.