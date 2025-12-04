Universitario tomó firme postura sobre continuidad de Jorge Fossati ¿Seguirá para el 2026?

04/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La alegría en Universitario de Deportes tras obtener el segundo tricampeonato de su historia parece haber quedado atrás. Por estos días, el clima en tienda crema estuvo bastante tenso respecto a la continuidad de Jorge Fossati a pesar de que este cuenta con contrato vigente hasta finales del 2026.

Universitario tomó firme postura con Jorge Fossati

Tras el final del Torneo Clausura, el experimentado estratega sorprendió a la hinchada merengue al señalar que debía sentarse con la actual administración para analizar los detalles de su vínculo contractual. Como era de esperarse, la dirigencia, comandada por Franco Velazco y Álvaro Barco, señalaron que no había nada de que hablar, aunque luego indicaron que si conversaría con el DT.

Justamente, la gerencia de Universitario y el representante de Jorge Fossati se reunieron por la tarde de este miércoles 3 de diciembre con la intención de llegar a un acuerdo. Según se pudo conocer, la idea del técnico uruguayo es mejorar considerablemente su salario luego de haber obtenido el tricampeonato.

Sin embargo, en tienda crema rechazaron rotundamente esta posibilidad señalando que el 'Nonno' deberá cumplir su contrato como estaba estipulado, aunque si accedieron a una mejora económica en los premios por objetivos que puedan lograrse a lo largo de la temporada.

🎙@Gustavo_p4 : "LA U QUIERE QUE FOSSATI RESPETE SU CONTRATO POR TODO EL 2026"



"La U no piensan en hacer un nuevo contrato. No van a comer locuras en temas económicos"



No cometerán locuras

Justamente, el programa 'L1 Radio' reveló que la 'U' ya le comunicó esta postura al entorno del estratega por lo que en las próximas horas esperan una respuesta clara para continuar con la planificación del plantel.

El periodista Gustavo Peralta dejó en claro que la administración no cometerá locuras económicas las cuales ya tienen establecidas a pesar de los importantes ingresos que obtuvo a lo largo del 2025 donde alcanzó tres títulos nacionales seguidos y clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores tras 15 años.

"La 'U' ha decidido, y esto me lo resaltaron muy bien, que no va a hacer locuras económicas, no va a hipotecar y no quiere decir que Fossati está pidiendo hipotecar el club por su nuevo contrato", indicó el hombre de prensa.

Es importante precisar que días atrás el estratega indicó que se iría si llegar cualquier jugador al primero equipo que no haya sido aprobado por su persona. Esto en referencia por la posible llegada de Christian Cueva a raíz de su cercanía con Álvaro Barco.

De esta manera, Universitario tomó una firme postura respecto a la continuidad de Jorge Fossati para el 2026 asegurando que no aumentarán su salario por lo que deberá cumplir con lo que dicta su contrato.