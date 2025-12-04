Hombre perdió la vida en un gimnasio: Caída de barra de pesas en tórax le provocó paro cardiorrespiratorio

04/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

De forma trágica, un hombre perdió la vida mientras realizaba una rutina en el gimnasio al que solía acudir y en el que era conocido. Al recostarse en la maquina para hacer repeticiones con la barra, un mal agarre causó que esta cayera fuertemente en su tórax, causándole un paro cardiorrespiratorio cuida lo llevaban a un hospital.

Colocó mal las manos en la barra

Este lamentable hecho fue registrado por las cámaras del gimnasio RW Academia el último miércoles 3 de diciembre, en el municipio de Olinda, en el estado de Pernambuco, en Brasil. La víctima mortal fue identificada como Ronald José Salvador Montenegro de 55 años.

La mala colocación de sus manos en la barra provocó que está diera contra su pecho. Apenas sintió el golpe, el hombre se puso en pie y logró quitarse de encima el objeto, frente a otros usuarios que se quedaron observándolo. Sin embargo, al ponerse de pie se desplomó, generando la rápida reacción de los presentes que trataron de auxiliarlo.

🇧🇷 | Hombre muere tras ser golpeado con una barra en un gimnasio de Olinda, Brasil.



Un hombre de 55 años falleció tras ser golpeado en el pecho por una barra durante un entrenamiento en un gimnasio de Olinda, Pernambuco. La víctima, Ronald José Salvador Montenegro, fue... pic.twitter.com/q4sU9iulOe — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) December 4, 2025

Salvador Montenegro había colocado un peso total de 75 kilos, divididos en 30 kg por los discos de cada lado más el peso de la barra. Tras llamar a los servicios de emergencia, lo trasladaron aún consciente a un centro de salud, pero sufrió un paro cardiorrespiratorio del que no pudo ser reanimado.

Gimnasio lamentó el fallecimiento del hombre

A través de sus redes sociales, la cadena RW Academias se pronunció y expresó su pesar por el deceso de Ronald Salvador. Expresan que el personal del establecimiento reaccionó a tiempo para asistirlo, no obstante los esfuerzos que realizaron no fueron suficientes para mantenerlo con vida.

"Extendemos a sus familiares y amigos nuestro más sentido pésame, deseándoles fortaleza y consuelo en estos momentos de inconmensurable dolor. Ronald José Salvador siempre será recordado con respeto y cariño por todos los que formaron parte de su viaje en nuestra comunidad", indica el comunicado en redes.

Por último, indica que están prestos para atender a sus parientes, asistiéndoles en lo que puedan. "Nos ponemos totalmente a disposición para brindar todo el apoyo necesario a sus seres queridos, ayudando con lo que podamos durante este momento tan difícil", cierra su publicación.

Un lamentable accidente sufrió un hombre identificado como Ronald Salvador Montero en un gimnasio de la ciudad de Olinda en Brasil. Cuando se disponía a hacer una serie de repeticiones, la barra con las pesas le cayó en el tórax, provocándole un paro cardiorrespiratorio del que no se pudo sobreponer.