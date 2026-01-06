RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Confía en los fichajes

Julio César Uribe aseguró estar conforme con plantel de Sporting Cristal: "Los refuerzos ya están"

Los tres refuerzos extranjeros de Sporting Cristal fueron presentados este martes. Sobre el plantel, Julio César Uribe aseguró que la dirigencia no planea incorporar a nadie más por el momento.

Julio César Uribe asegura que plantel de Cristal está cerrado.
Julio César Uribe asegura que plantel de Cristal está cerrado.

06/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 06/01/2026

Este martes 6 de enero se llevó a cabo la conferencia de prensa en la sede de La Florida donde Sporting Cristal presentó a sus fichajes para la temporada 2026. En dicho evento participó el director general de fútbol del cuadro rimense, Julio César Uribe, quien aseguró que no ficharán a nadie más para el plantel.

Ser campeón es el objetivo

Frente a diversos medios y en compañía de Juan Cruz González, Gabriel Santana y Cristiano Da Silva, el 'diamante' respondió varios temas con respecto a la actual campaña. Sobre si habrán más fichajes previo al inicio de la Liga1 y la Copa Libertadores, aseguró que las incorporaciones ya entrenan con el equipo.

"Para nosotros primeros son personas y luego deportistas profesionales, esa es la premisa institucional, en ese sentido, van a disfrutar su proceso. No tenemos ninguna duda de lo que vamos a disputar. Los refuerzos ya están y cualquier cambio o modificación que se pueda hacer en el camino dependerá de los resultados", sostuvo Uribe.

Con respecto a la falta de gol que tuvo el equipo 'cervecero' en el curso pasado, el director general precisó que el plantel cuenta con cuatro delanteros y que está conforme con ellos. Manifestó la confianza en cada uno para revertir la situación y ser un serio aspirante al título nacional.

"Lo único que Cristal ha hecho es subestimar y respeta lo que va a disputar. Nosotros no pensamos de esa forma. Tenemos a Vizeu, Ávila, Mateo (Rodríguez) y a Diego (Otoya), dos de experiencia y dos jóvenes. Ese es el proyecto que desarrollamos. El pasado es referencial y con el privilegio del presente hay que trabajar para superarlo", señaló.

Advíncula y la Tarde Celeste

Los hinchas celestes se ilusionaron a finales del 2025 con la posible llegada de Luis Advíncula, tras perder protagonismo con Boca Juniors, sin embargo el jugador planearía cumplir con su contrato. Por tal motivo, el 'diamante' descartó que se dé su llegada y que confía en el argentino Juan Cruz González.

Con respecto a la Tarde Celeste, evento en donde se presentará al equipo de este año, la fecha elegida será el domingo 25 de enero, pese a que se barajó la chance de que se realice el 18.

Julio César Uribe habló en conferencia con respecto a los refuerzos y dejó en claro su confianza en los fichajes que ya entrenan en La Florida. Mencionó que no se planea buscar a otro jugador, sea nacional o extranjero.

Temas relacionados Julio César Uribe Luis Advincula plantel refuerzos Sporting Cristal

