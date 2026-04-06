Matute seguirá clausurado: Municipalidad de La Victoria rechazó medida cautelar presentada por Alianza Lima

06/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La Municipalidad de La Victoria ha decidido mantener la clausura temporal del Estadio Alejandro Villanueva a pesar de la medida cautelar presentada por Alianza Lima en las últimas horas. A través de una carta, la comuna victoriana descartó esta solicitud la cual tomó luego del fallecimiento de un hincha en el trágico banderazo previo al clásico ante Universitario.

Matute seguirá clausurado por La Victoria

Como se recuerda, sobre las primeras horas de este lunes 6 de abril, Exitosa pudo conocer que la institución aliancista presentó una medida cautelar ante el municipio victoriano con la finalidad de levantar el castigo contra su recinto deportivo.

La intención principal de Alianza Lima era que el encuentro de Sporting Cristal por Copa Libertadores ante Cerro Porteño pueda jugarse en Matute como estaba establecido para el miércoles 8 de abril.

Lamentablemente para íntimos y celestes, la Municipalidad de La Victoria respondió en cuestión de horas a esta solicitud rechazando la misma y manteniendo el cierre contra el Alejandro Villanueva. Según el documento, el club blanquiazul aún no subsana las observaciones por la que tomaron la decisión de clausurarlo.

Matute seguirá cerrado temporalmente por La Victoria.

"Se pone en conocimiento que el establecimiento deberá mantener la clausura dispuesta, bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, esta entidad procederá a iniciar las acciones legales correspondientes, incluyendo la denuncia por el presunto delito de desobediencia a la autoridad", señalaron.

¿Qué pasará con Sporting Cristal?

Con la contundente respuesta por parte de la Municipalidad de La Victoria, el panorama se complica más de la cuenta para Sporting Cristal ya que en poco más de 48 horas deberá recibir a Cerro Porteño por la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

En primera instancia, los rímenses habían registrado el Estadio Nacional como su primer escenario para esta competición internacional. Sin embargo, luego de dos conciertos multitudinarios de salsa la Municipalidad de Lima cerró provisionalmente el coloso de José Díaz.

El plan B del cuadro celeste fue Matute, pero este también fue cerrado temporalmente a raíz del fatídico banderazo del último 3 de abril. Una de las posibilidades que se baraja es que logre cambiar la sede en cuestión de horas al Miguel Grau del Callao o jugar a puertas cerradas.

En resumen, Matute seguirá clausurado provisionalmente luego que la Municipalidad de La Victoria rechazara la medida cautelar presentada por Alianza Lima.