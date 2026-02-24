Reimond Manco se disculpa con Kevin Quevedo por acusarlo de llegar tarde a los entrenamientos de Alianza

24/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Después de que Reimond Manco señalara que Kevin Quevedo habría llegado tarde a los entrenamientos de Alianza Lima, el delantero reaccionó y desmintió la información en redes. Ante la polémica, el exfutbolista y actual comentarista deportivo aprovechó su programa A la Cama con el Rei para rectificarse y pedir las disculpas del caso.

Reimond Manco llama indisciplinado a Quevedo

La polémica se desató cuando Reimond Manco aseguró en su espacio que Kevin Quevedo no estaba en la lista de convocados porque llegó tarde a los entrenamientos, lo que generó revuelo en Alianza Lima y en las redes sociales.

"Tengo información sobre por qué Quevedo no está en la lista de convocados. Estaba incluido, pero lo excluyeron porque llegó tarde al entrenamiento", afirmó Reimond Manco.

La declaración incluso habría influido en que el estratega argentino, Pablo Guede, decidiera borrarlo del once titular tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores.

Sin embargo, el delantero blanquiazul no se quedó callado y reaccionó de inmediato en Instagram, citando irónicamente las palabras de Reimond Manco: "Tengo información... Payaso de...", dejando claro su desacuerdo y desmintiendo la versión del exfutbolista.

Reimond Manco se disculpa con Kevin Quevedo

Ante la repercusión, Reimond Manco tomó la iniciativa de rectificarse públicamente durante su programa. "Quiero pedirte disculpas a Kevin", inició.

"Cuando te he tenido que alagar lo he hecho, me pareces un jugador extraordinario. Cuando te he tenido que criticar, lo he hecho con el mayor respeto posible. Pero en este caso no tengo como verificar la información de que llegaste tarde y por eso te sacaron de la lista", añadió el comentarista.

Además, expresó: "Sé que el daño ya está hecho, ya lo dije, pero es de humanos equivocarse y pedir disculpas. Mi intención nunca fue dañar a un jugador, yo también fui futbolista. De todo corazón Kevin, de verdad discúlpame. Quiero lo mejor para Alianza Lima. Espero puedas aceptar las disculpas porque nunca fue con mala intención".

Pablo Guede habla de Kevin Quevedo

Por su parte, el entrenador Pablo Guede se pronunció sobre la situación de Kevin Quevedo en conferencia de prensa. El DT descartó cualquier problema de conducta y aclaró que la ausencia de Kevin Quevedo se debió únicamente a motivos técnicos y físicos.

"Kevin tiene que seguir entrenando. Él se lesionó en la pretemporada, y al ritmo que estamos es difícil estar. Preferí poner a Luis Ramos porque son cuestiones de momentos", explicó el DT argentino.

Finalmente, el exfutbolista Reimond Manco se disculpó con Kevin Quevedo por acusarlo de llegar tarde a los entrenamientos de Alianza Lima, dejando en claro que su intención nunca fue dañar la imagen del jugador.