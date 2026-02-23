¡De las 'pichangas' a soñar con LaLiga! El Club Imperial busca llevar el nombre del Perú a la élite del fútbol español

23/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

En 2023, la comunidad peruana en España superó las 322 mil personas. En medio de esa migración creciente, el fútbol se convirtió en un punto de encuentro clave. Así nació el Club Deportivo Imperial, un equipo creado en Madrid con un objetivo ambicioso: que un club con identidad peruana llegue a los más alto del balimpié español.

Todo empezó en 2022, cuando Jorgue Sánchez y Andrés Camacho coincidieron en España gracias a un convenio universitario. Uno estudiaba Marketing y el otro Ingienería Civil, pero ambos compartían la misma nostalgia por las "pichangas". Lo que comenzó como un torneo entre estudiantes terminó encendiendo una idea mayor: formar un equipo que represente a los peruanos en tierras europeas.

En 2023, la comunidad peruana en España superó las 322 mil personas. En medio de esa migración creciente, el fútbol se convirtió en un punto de encuentro clave. Así nació el Club Deportivo Imperial, un equipo creado en Madrid con un objetivo ambicioso: que un club con identidad peruana llegue a lo más alto del balompié español.

Todo empezó en 2022, cuando Jorgue Sánchez y Andrés Camacho coincidieron en España gracias a un convenio universitario. Uno estudiaba Marketing y el otro Ingeniería Civil, pero ambos compartían la misma nostalgia por las "pichangas". Lo que comenzó como un torneo entre estudiantes terminó encendiendo una idea mayor: formar un equipo que represente a los peruanos en tierras europeas.

De Toque Fino al Imperial

El primer paso fue crear Deportivo Toque Fino, un grupo que reunió a decenas de compatriotas en Villa Viciosa-Dodón, a las afueras de Madrid. La convocatoria explotó en redes sociales, especialmente en TikTok, donde un simple video atrajo a más de 50 jugadores en su primer llamado. La respuesta fue tan grande que muchos se quedaron sin minutos en la cancha.

Con el crecimiento llegaron decisiones más serias. En 2024, el equipo adoptó el nombre Club Deportivo Imperial, en alusión al Imperio Incaico. El nuevo escudo incorporó símbolos como el tumi y la imagen de Machu Picchu, manteniendo los colores rojo y blanco como sello de identidad.

Hoy el club cuenta con equipos de fútbol 7 y fútbol 11 que compiten en torneos privados en Madrid, mientras proyectan su expansión hacia Barcelona. El gran paso pendiente es la ferecación oficial, requisito clave, para ingresar al sistema competitivo español y acercarse al sueño de jugar algún día en LaLiga.

Más que fútbol: apoyo al migrante

El proyecto también tiene un impacto social. Muchos jugadores son migrantes que aún no regularizan su situación. Los fundadores trabajan con asesoría legal para ayudarlos a obtener documentos y mejorar su estabilidad laboral. Además, el club brinda oportunidades a entrenadores peruanos con experiencia en divisiones menores y torneos nacionales.