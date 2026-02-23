RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Deportes
¡Vuelve La Bicolor!

Selección Peruana confirmó partidos amistosos ante Senegal y Honduras en Europa: Debut de Menezes

La Selección Peruana de Fútbol confirmó esta tarde las fechas, sedes y horarios de los próximos dos partidos amistosos a disputarse en Europa contra Senegal y Honduras. Conoce los detalles aquí.

Confirman partidos amistosos de la Selección Peruana en marzo en Europa.
Confirman partidos amistosos de la Selección Peruana en marzo en Europa. Composición Exitosa

23/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 23/02/2026

Síguenos en Google News Google News

¡La Bicolor vuelve al ruedo! Esta tarde, la Selección Peruana de Fútbol confirmó las fechas, sedes y horarios de los próximos dos partidos amistosos FIFA que disputará contra Senegal y Honduras. Conoce los detalles en esta nota.

Mediante una publicación en redes sociales, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) confirmó este lunes que la Selección Peruana tendrá como rivales los cuadros de Senegal y Honduras, en lo que será el debut del brasileño Mano Menezes como DT.

"¡Nos volvemos a encontrar! La Bicolor vuelve a las canchas para disputar sus amistosos internacionales. Un sentimiento que nos une", se lee en el anuncio de la Selección.

Estos partidos han sido planteados estratégicamente como parte de la preparación de 'La Blanquirroja' de cara a las eliminatorias al Mundial 2030.

El primer amistoso de la fecha FIFA será contra la selección de Senegal, vigente campeona de la Copa África. El encuentro se realizará el sábado 28 de marzo desde las 11 de la mañana (hora Perú), en el Stade de Francia, en París.

Entrenador de selección clasificada al Mundial 2026 IMPACTA al renunciar a su cargo por FUERTE motivo
Lee también

Entrenador de selección clasificada al Mundial 2026 IMPACTA al renunciar a su cargo por FUERTE motivo

Días después, la bicolor se disputará otro duro partido amistoso frente a Honduras, esta vez en España. El martes 31 de marzo, el cotejo será en el Estado Municipal de Butarque de Madrid a partir de la 1 de la tarde (hora Perú).

Nolberto Solano lanza fuerte misil contra la FPF y cuestiona el trato a los técnicos peruanos: "No te valoran"
Lee también

Nolberto Solano lanza fuerte misil contra la FPF y cuestiona el trato a los técnicos peruanos: "No te valoran"

 

Noticia en desarrollo...

Temas relacionados Amistosos 2026 Amistosos FIFA Amistosos Internacionales fecha FIFA Federación Peruana de Fútbol FPF Honduras la bicolor Mano Menezes partidos amistosos peru Selección Peruana Senegal

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA