Selección Peruana confirmó partidos amistosos ante Senegal y Honduras en Europa: Debut de Menezes

¡La Bicolor vuelve al ruedo! Esta tarde, la Selección Peruana de Fútbol confirmó las fechas, sedes y horarios de los próximos dos partidos amistosos FIFA que disputará contra Senegal y Honduras. Conoce los detalles en esta nota.

Mediante una publicación en redes sociales, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) confirmó este lunes que la Selección Peruana tendrá como rivales los cuadros de Senegal y Honduras, en lo que será el debut del brasileño Mano Menezes como DT.

"¡Nos volvemos a encontrar! La Bicolor vuelve a las canchas para disputar sus amistosos internacionales. Un sentimiento que nos une", se lee en el anuncio de la Selección.

Estos partidos han sido planteados estratégicamente como parte de la preparación de 'La Blanquirroja' de cara a las eliminatorias al Mundial 2030.

El primer amistoso de la fecha FIFA será contra la selección de Senegal, vigente campeona de la Copa África. El encuentro se realizará el sábado 28 de marzo desde las 11 de la mañana (hora Perú), en el Stade de Francia, en París.

Días después, la bicolor se disputará otro duro partido amistoso frente a Honduras, esta vez en España. El martes 31 de marzo, el cotejo será en el Estado Municipal de Butarque de Madrid a partir de la 1 de la tarde (hora Perú).

Noticia en desarrollo...