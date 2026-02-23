RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Deportes
FIFA evalúa sede mexicana

Mundial 2026: Guadalajara en evaluación como sede tras ola de violencia, advierte León Lecanda

El periodista señaló que la FIFA se encuentra actualmente revisando informes oficiales sobre la seguridad en Jalisco, tras los disturbios posteriores a la muerte de "El Mencho".

Comunicador confirmó que la FIFA evalúa continuidad de la sede para el mundial.
Comunicador confirmó que la FIFA evalúa continuidad de la sede para el mundial. (Composición Exitosa)

23/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 23/02/2026

Síguenos en Google News Google News

La violencia registrada desde este domingo en Jalisco (México) tras la muerte de Rubén "N", alias "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ha puesto en duda la continuidad de Guadalajara como sede del Mundial de Fútbol 2026 a poco menos de cinco meses de llevarse a cabo.

En diálogo con Exitosa, el periodista de ESPN México, León Lecanda, confirmó que la FIFA ya se encuentra evaluando la situación, según información llegada a él y a sus colegas por el propio equipo de prensa de la máxima autoridad futbolística.

"Más que creer, lo que nosotros sabemos es que FIFA está evaluando, basado en los informes oficiales que nos ha entregado FIFA México y todo el equipo de comunicación. El máximo órgano está evaluando todas las opciones", señaló.

Evaluación en curso

La revisión responde a los disturbios que incluyeron narcobloqueos, incendios y ataques a comercios en Guadalajara y otras zonas de Jalisco. La FIFA habría solicitado información oficial al gobierno mexicano y a la Federación Mexicana de Fútbol, aunque hasta el momento no se han emitido pronunciamientos públicos.

Selección Peruana confirmó partidos amistosos ante Senegal y Honduras en Europa en el debut de Menezes
Lee también

Selección Peruana confirmó partidos amistosos ante Senegal y Honduras en Europa en el debut de Menezes

Guadalajara está programada para albergar cuatro partidos de la fase de grupos y un encuentro de repesca. Entre ellos destacan el México vs. Corea (18 de junio), el Colombia vs. Congo/Jamaica/Nueva Caledonia (23 de junio) y el Uruguay vs. España (26 de junio). La ciudad también fue seleccionada como sede de concentración para varias selecciones, incluida la Selección Colombia.

Estado Akron y partido de preparación

Lecanda recordó también que el Estadio Akron será escenario de la reapertura con un partido de preparación entre México y Portugal, programado para el 28 de marzo.

"Ese juego ya está vendido para el 28 de marzo; por ahora esa es la fecha límite que tiene la organización y las compañías que están llevando la obra para entregarlo listo, al menos operable para el público y los equipos de fútbol", precisó.

Terror en México: Cancillería del Perú emite alerta de seguridad para peruanos residentes y de visita
Lee también

Terror en México: Cancillería del Perú emite alerta de seguridad para peruanos residentes y de visita

La evaluación de la FIFA refleja la preocupación por garantizar seguridad en un evento global de gran magnitud. Para Colombia, el tema es especialmente relevante, dado que su selección tiene previsto jugar en Guadalajara, lo que genera incertidumbre sobre logística y protección de jugadores y aficionados.

El desenlace de esta revisión será clave para determinar si México logra mantener todas sus sedes mundialistas o si se producen cambios en el calendario. La presión internacional y la capacidad del Estado mexicano para controlar la violencia serán factores decisivos en esta definición.

Temas relacionados #México #violencia El Mencho ESPN Estadio Akron FIFA Guadalajara Jalisco León Lecanda Mundial 2026

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA