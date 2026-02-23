Mundial 2026: Guadalajara en evaluación como sede tras ola de violencia, advierte León Lecanda

23/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La violencia registrada desde este domingo en Jalisco (México) tras la muerte de Rubén "N", alias "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ha puesto en duda la continuidad de Guadalajara como sede del Mundial de Fútbol 2026 a poco menos de cinco meses de llevarse a cabo.

En diálogo con Exitosa, el periodista de ESPN México, León Lecanda, confirmó que la FIFA ya se encuentra evaluando la situación, según información llegada a él y a sus colegas por el propio equipo de prensa de la máxima autoridad futbolística.

"Más que creer, lo que nosotros sabemos es que FIFA está evaluando, basado en los informes oficiales que nos ha entregado FIFA México y todo el equipo de comunicación. El máximo órgano está evaluando todas las opciones", señaló.

Evaluación en curso

La revisión responde a los disturbios que incluyeron narcobloqueos, incendios y ataques a comercios en Guadalajara y otras zonas de Jalisco. La FIFA habría solicitado información oficial al gobierno mexicano y a la Federación Mexicana de Fútbol, aunque hasta el momento no se han emitido pronunciamientos públicos.

Guadalajara está programada para albergar cuatro partidos de la fase de grupos y un encuentro de repesca. Entre ellos destacan el México vs. Corea (18 de junio), el Colombia vs. Congo/Jamaica/Nueva Caledonia (23 de junio) y el Uruguay vs. España (26 de junio). La ciudad también fue seleccionada como sede de concentración para varias selecciones, incluida la Selección Colombia.

Estado Akron y partido de preparación

Lecanda recordó también que el Estadio Akron será escenario de la reapertura con un partido de preparación entre México y Portugal, programado para el 28 de marzo.

"Ese juego ya está vendido para el 28 de marzo; por ahora esa es la fecha límite que tiene la organización y las compañías que están llevando la obra para entregarlo listo, al menos operable para el público y los equipos de fútbol", precisó.

La evaluación de la FIFA refleja la preocupación por garantizar seguridad en un evento global de gran magnitud. Para Colombia, el tema es especialmente relevante, dado que su selección tiene previsto jugar en Guadalajara, lo que genera incertidumbre sobre logística y protección de jugadores y aficionados.

El desenlace de esta revisión será clave para determinar si México logra mantener todas sus sedes mundialistas o si se producen cambios en el calendario. La presión internacional y la capacidad del Estado mexicano para controlar la violencia serán factores decisivos en esta definición.