Entrenador de selección clasificada al Mundial 2026 IMPACTA al renunciar a su cargo por FUERTE motivo

23/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Los amantes del fútbol esperan con ansías el Mundial 2026 en donde diversas selecciones se enfrentar con el único objetivo de alzarse con el tan ansiado trofeo. Pero muchos de ellos se han visto sorprendidos al conocerse que uno de los equipos se ha quedado sin entrenador tras presentar su renuncia debido a un fuerte motivo.

Técnico renuncia a selección clasificada al mundial

Un remezón en el mundo del deporte rey ha ocurrido este lunes 23 de febrero después que se conociera que Curazao se ha quedado sin director técnico a tan solo menos de 4 meses del inicio de la Copa del Mundo.

En esa línea, el histórico técnico neerlandés, Dick Advocaat, anunció de forma sorpresiva su dimisión como entrenador de la escuadra caribeña que se convirtió en el país más pequeño en participar de una cita mundialista.

La decisión lejos de estar motivada por un asunto relacionado al deporte, responde a una razón profundamente personal debido a que ha priorizado y decidido cuidar a una de sus hijas, quien se encuentra delicada de salud.

Esta noticia fue confirmada por la misma Federación de Fútbol de Curazao (FFK) mediante un comunicado publicado en sus canales oficales en donde exponen a detalle el adiós del estratega de 78 años y en donde revelan quién será su reemplazo: Fred Rutten.

" El entrenador ha decidido dedicar toda su atención a su hija que enfrenta problemas de salud . "Siempre he dicho que la familia está antes que el fútbol", dijo Advocaat. "Este es por lo tanto, una decisión natural. Dicho esto, extrañaré mucho a Curazao, su gente y mis colegas"", se lee en la misiva pública.

Hay que recordar que, Advoccat logró una destacada e histórica hazaña con el conjunto nacional de la isla caribeña tras clasificar a su primer mundial prometía realizar una buena campaña en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Comunicado de la Federacion de Fútbol de Curazao

El nuevo entrenador Fred Rutten

Luego de la presentación de la renuncia del entrenador, la misma FFK anunció como nuevo DT al técnico neerlandés Fred Rutten, quien cuenta con experiencia entrenando a equipos como Twente, PSV, Feyenoord y Schalke 04. Este último expresó un sentido mensaje a su colega.

"Es un momento difícil para Dick y le deseo a él y su familia fuerza. Es realmente un honor continuar con su trabajo. Curazao puede esperar la misma dedicación y compromiso de mi parte", indicó.

A exactamente 108 días del inicio del Mundial 2026, el entrenador de la selección de Curazao sorprendió al presentar su denuncia al cargo debido a que ha decidido priorizar su presencia junto a su hija porque afronta un tema delicado de salud.