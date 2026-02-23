Universitario: Jugadores de la 'U' estarían descontentos con Javier Rabanal tras declaraciones, asegura periodista

23/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Pese a haber tenido el control durante gran parte del partido, Universitario no pudo llevarse los tres puntos del Estadio Alberto Gallardo e igualó 2-2 ante Sporting Cristal. Pero el resultado no fue lo único que llamó la atención ya que el entrenador crema, Javier Rabanal sorprendió a propios y extraños con sus declaraciones post partido.

Javier Rabanal lanza advertencia a sus jugadores

En primer lugar, el estratega español fue atajante al señalar que era el único responsable del empate. Sin embargo, luego de ello envió un tajante mensaje a sus dirigidos asegurando que no tolerará bajos rendimientos en los titulares y suplentes por lo que en un futuro los dejará fuera de convocatoria si llegase a ser necesario.

"Aquí no hay once jugadores que son los que juegan siempre y el resto pueden estar por ahí entretenidos jugando tres o cuatro veces al año, sus 15 minutitos y a ver qué pasa. No. Aquí hay que estar al 100% siempre y los que no entiendan tendrán que ver los partidos desde las gradas", indicó.

No cayó nada bien en el plantel

Aunque los hinchas de Universitario tomaron a bien la postura de Javier Rabanal, el efecto fue totalmente contrario en el plantel de jugadores. De acuerdo a lo indicado por el periodista Gustavo Peralta en la última edición del programa 'Al Limite', estos comentarios gustaron poco y nada en los futbolistas merengues.

Según indicó, los integrantes del primer equipo no están conformes con esta situación ya que no les gustó quedar expuestos ante los aficionados. Sin embargo, la situación se manejará con calma ya que todos están concentrados en el objetivo principal de campeonar.

"No se va a hacer una guerra interna a partir de la declaración porque no es la idea. La 'U' es un equipo sano, es un equipo que va a canalizar bien porque por encima de todo está Universitario para ellos y van a tratar de mejorar en ese aspecto", indicó.

En esa misma línea, el hombre de prensa aseguró que habrá un diálogo entre el primer equipo y el estratega para aclarar este mal entendido.

"Van a conversar seguramente en esa interna de 'hay cosas que se tienen que manejar en la interna', porque no ha caído del todo bien", añadió.

En resumen, el primer equipo de Universitario no estaría para nada contento tras las recientes declaraciones de Javier Rabanal luego de lo que fue el empate 2-2 ante Sporting Cristal.