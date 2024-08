Stefano Peschiera se mostró emocionado tras llegar a Lima con su medalla de bronce: "Sin mi abuelo, no estaría aquí"

Luego de lo que fue su exitoso paso por los Juegos Olímpicos de París 2024, Stefano Peschiera llegó a Lima tras obtener una medalla para el deporte peruano luego de 32 largos años de espera. El atleta nacional quedó tercero en en la competencia masculina de Vela y obtuvo el bronce por su destacado rendimiento.

Como era de esperarse, cientos de personas abarrotaron la sala de espera del aeropuerto internacional Jorge Chávez para poder estar cerca del deportista que hizo historia en este magno evento deportivo. Fueron varias horas de espera donde el público aguardaba con ansias, hasta que luego de varios minutos, tras el aterrizaje de su vuelo, el medallista se hizo presente para darse un baño de popularidad.

Luego que el personal del terminal aéreo ordenara un poco la situación, Stefano Peschiera se acercó hasta los medios de prensa que aguardaban por obtener sus primeras declaraciones en suelo peruano. El velerista se mostró muy emocionado por lo que viene viviendo desde la obtención de su medalla tras largos años de trabajo.

Eso sí, el atleta recordó el gran apoyo recibido por su familia, su equipo de trabajo y especialmente de su abuelo, quien fue pieza clave para engendrar el amor que aprendió a tenerle a la vela.

"Una medalla olímpica es importante y el Perú se lo merece y estoy totalmente entusiasmado e ilusionado de ir a abrazarme con todos. Sin él (su abuelo) no estaría aquí y sin mi familia tampoco, el apoyo de ellos ha sido fundamental son el equipo más grande que tengo y después está mi equipo técnico, mis auspiciadores que me apoyan hace mucho tiempo en las buenas y en las malas, hay que resaltar eso", indicó.

Al igual que en otras ocasiones, el medallista aseguró que, a partir de su logro en París 2024, espera que el gobierno pueda invertir mucho más en el deporte nacional para obtener distinciones similares en el futuro.

"Hay momentos donde tiendo a llorar y entiendo lo que he conseguido y hay momentos donde no me doy cuenta. Creo que va tardar unos días para darme cuenta. Sabía lo importante esta medalla para el Perú, la necesitamos y esto espero abra puertas para el futuro y yo soy un vehículo del gobierno, del IPD, de mi familia y del Perú para poder incentivar el ejemplo a los chicos y a las generaciones venideras", añadió.