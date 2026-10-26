¿Se convertirá en mamá? Michelle Soifer y su INESPERADO anuncio junto a Gleyson Reñé

26/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¿Se viene el primer bebé de Michelle Soifer? La cantante peruana sorprende a sus seguidores al lanzar un inesperado anuncio sobre un paso importante en su relación con Gleyson Reñé.

¿Michelle Soifer y Gleyson Reñé serán padres?

Micheille Soifer volvió a captar la atención de sus seguidores luego de revelar algunos detalles de su vida sentimental y cuáles son sus planes a futuro junto al cantante cubano Gleyson Reñé. En primer lugar, la exchica reality contó en una reciente entrevista con 'Trome' que conoció a su actual pareja cuando ella estaba en 'Esto es Guerra' y él en la orquesta Combinación de La Habana.

Sin embargo, lo que más sorprendió fue que la conductora de 'Arriba mi gente' se animó a abrir su corazón y confesar algunos detalles de su relación con Gleyson. La cantante peruana sostuvo que contemplan la posibilidad de convertirse en padres y hasta señalaron el año en el que buscarían cumplir este importante deseo.

La pareja lleva varios años de relación y, de acuerdo con lo que comentó Soifer, actualmente atraviesa una etapa de tranquilidad y estabilidad. En ese contexto, ambos decidieron conversar sobre la posibilidad de ampliar su familia.

Michelle Soifer buscará tener un hijo en 2027

Michelle Soifer dejó claro que no se trata de un embarazo confirmado ni de una noticia inmediata. El proyecto está contemplado para el futuro y, según sus declaraciones, la pareja tendría previsto buscar convertirse en padres durante 2027.

Pues bien, según precisó, la espera para ampliar su familia junto al exvocalista de Combinación de La Habana se debe a "obligaciones laborales". Asimismo, contó que Gleyson Reñé le pidió matrimonio, un paso importante en su relación que aseguran está más sólida que nunca.

"(¿Quieren tener hijos?) En 2027. Por obligaciones laborales es que preferimos posponer la ampliación de la familia hasta el próximo año. (...) Nunca me he sentido en paz como ahora", expresó la popular 'Michi' Soifer a Trome.

La cantante aseguró que continúa enfocada en sus proyectos y presentaciones, mientras mantiene una relación estable con Reñé. Como se recuerda, en 2025, la cantante reveló que había decidido congelar sus óvulos como parte de sus planes de maternidad.

Es así como Michelle Soifer reveló que en el 2027 sería el año elegido para convertirse en mamá junto a Gleyson Reñé. Esto no significa que exista un embarazo actualmente, sino que se trata de un proyecto que ambos tienen previsto concretar en su vida familiar.