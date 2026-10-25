Real Madrid conquista el clásico: doblete de Mbappé acaba con el invicto del Barcelona

25/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Real Madrid golpeó en el momento preciso, resistió la reacción de su máximo rival y conquistó el clásico con una victoria por 2-1 sobre el Barcelona en el Spotify Camp Nou. Kylian Mbappé, autor de un doblete, decidió un encuentro trepidante y redujo la diferencia entre ambos equipos en la lucha por LaLiga.

El cuadro azulgrana intentó gobernar mediante la posesión y una presión intensa, mientras los dirigidos por José Mourinho se organizaron en bloque medio y esperaron espacios para desplegar sus transiciones. Andriy Lunin, titular ante la ausencia de Thibaut Courtois, respondió con seguridad frente a los intentos de Anthony Gordon y Raphinha.

Mbappé asesta el primer golpe

La velocidad del conjunto madridista comenzó a generar problemas antes del descanso. Después de una combinación por la izquierda, Yan Diomande envió un centro raso al área y Gerard Martín realizó un despeje defectuoso. El balón impactó en Mbappé y terminó dentro de la portería de Joan García a los 41 minutos.

¡GOOOL DE GOLEADOR! ¡GOL DE REAL MADRID!



Mbappé, EN EL MOMENTO JUSTO Y EN EL LUGAR INDICADO, puso el 1-0 contra Barcelona en el Camp Nou. pic.twitter.com/ifaepVHCq5 — DSPORTS (@DSports) October 25, 2026

El Barcelona adelantó líneas durante la segunda mitad y encontró la igualdad en el minuto 61. Pedri filtró el esférico hacia Raphinha, quien controló dentro del área y definió con un remate cruzado para despertar a la afición local.

¡GOOOL DE BARCELONA!



Raphinha aprovechó la distracción en la marca y puso el 1-1 contra Real Madrid en el Camp Nou. pic.twitter.com/jsm8gBt8D5 — DSPORTS (@DSports) October 25, 2026

Una contra para conquistar el clásico

Cuando el conjunto de Hansi Flick parecía más cerca de completar la remontada, el Real Madrid lanzó su ataque definitivo. Una acción iniciada por Jude Bellingham permitió que Eduardo Camavinga atacara el espacio, superara la defensa y asistiera a Mbappé, quien convirtió el 2-1 en el minuto 87.

El segundo tanto significó, además, el gol número 100 del delantero francés con la camiseta blanca. Su aparición coronó un planteamiento basado en la disciplina defensiva, la presión y la capacidad para castigar cada pérdida azulgrana.

🤯🇫🇷 DOBLETE DE MBAPPÉ PARA GANARLE AGÓNICAMENTE AL BARÇA COMO VISITANTE.



Así Real Madrid SE ADELANTA EN EL HISTORIAL: 107 vs 106. ‼️ pic.twitter.com/tp6KCXzWqi https://t.co/44sy3aShun — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 25, 2026

La derrota terminó con las nueve victorias consecutivas del Barcelona en el comienzo del campeonato. Pese al tropiezo, el conjunto catalán conservó el liderato con 27 puntos, seguido por el Atlético de Madrid con 25 y el Real Madrid con 24. Con eficacia, resistencia y un Mbappé decisivo, el equipo blanco transformó el clásico en un impulso que vuelve a encender la lucha por el título.