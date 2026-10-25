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Partidos de HOY, 25 de octubre: horario, programación y canales para ver la Liga1 y más EN VIVO

El fútbol no se detiene este domingo con duelos que paralizarán a los fanáticos. La Liga 1 tendrá choques electrizantes, se juega el clásico español y habrá acción en las mejores ligas europeas.

Clásico español
Clásico español Composición Exitosa

25/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 25/10/2026

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La jornada futbolística para este domingo 25 de octubre incluye como encuentro más relevante el clásico español entre el FC Barcelona y el Real Madrid CF. Además, en la Liga 1 destacan los partidos de CD Moquegua vs. Alianza Lima, Sport Boys vs. FC Cajamarca y Deportivo Garcilaso vs. Los Chankas. Podrás escuchar la narración en vivo a través del programa deportivo Exitosa Deportes.

Partidos de la Liga 1 de Perú HOY

  • 11:00 a.m. | Comerciantes Unidos vs Cienciano (L1 Max)
  • 13:15 p.m. | CD Moquegua vs Alianza Lima (L1 Max)
  • 15:30 p.m. | Sport Boys vs FC Cajamarca (L1 Max)
  • 18:00 p.m. | Deportivo Garcilaso vs Los Chankas (L1 Max)

Partidos de la Liga 2 de Perú HOY

  • 10:45 a.m. | San Martín vs Carlos Mannucci (Bicolor+)
  • 13:00 p.m. | Sport Huancayo 2 vs Comerciantes (Bicolor+)
  • 15:15 p.m. | Tacna Heroica vs Alianza Huánuco (Bicolor+)

Partidos de la Bundesliga de Alemania HOY

  • 09:30 a.m. | Hoffenheim vs Bayer Leverkusen (ESPN)
  • 11:30 a.m. | Friburgo vs Bayern Múnich (ESPN)

Partidos de LaLiga de España HOY

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  • 08:00 a.m. | Athletic Club vs Getafe (DSports)
  • 10:15 a.m. | Celta de Vigo vs Real Betis (DSports)
  • 12:30 p.m. | Real Sociedad vs Levante (DSports)
  • 15:00 p.m. | Barcelona vs Real Madrid (DSports)

Partidos de Ligue 1 de Francia HOY

  • 09:00 a.m. | Mónaco vs Lille (Disney+ Premium)
  • 11:15 a.m. | Angers vs Lorient (Disney+ Premium)
  • 11:15 a.m. | Auxerre vs Le Mans (Disney+ Premium)
  • 11:15 a.m. | Marsella vs Le Havre (Disney+ Premium)
  • 11:15 a.m. | Stade Rennais vs Estrasburgo (Disney+ Premium)
  • 11:15 a.m. | Toulouse vs Troyes (Disney+ Premium)

Partidos de la Premier League de Inglaterra HOY

  • 09:00 a.m. | Crystal Palace vs Newcastle (Disney+ Premium)
  • 09:00 a.m. | Hull City vs Brentford (Disney+ Premium)
  • 09:00 a.m. | Liverpool vs Brighton (Disney+ Premium)
  • 09:00 a.m. | Manchester United vs Bournemouth (ESPN)
  • 11:30 a.m. | Sunderland vs Leeds United (Disney+ Premium)

Partidos de la Serie A de Italia HOY

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  • 06:30 a.m. | Inter vs Fiorentina (ESPN)
  • 09:00 a.m. | Atalanta vs Frosinone (Disney+ Premium)
  • 09:00 a.m. | Genoa vs Venezia (Disney+ Premium)
  • 12:00 p.m. | Lecce vs Juventus (ESPN)
  • 14:45 p.m. | Udinese vs AC Milan (ESPN)

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