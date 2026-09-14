Isabella Ladera comparte contundente mensaje tras publicación de Hugo el día de la boda de Mafer Neyra

14/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Isabella Ladera sorprendió a sus seguidores en redes sociales luego de que Hugo García generara revuelo con una publicación realizada durante el matrimonio de su expareja, Mafer Neyra. Aunque el exchico reality no mencionó directamente a la modelo venezolana, algunos usuarios interpretaron sus palabras como una posible indirecta en medio de la celebración.

Isabella Ladera rompe su silencio

Isabella reapareció en Instagram y compartió dos mensajes que rápidamente captaron la atención de sus seguidores. Primero, publicó una expresión en tono de sorpresa y humor y, poco después, anunció que tenía algo que contar. Sus palabras hicieron que varios usuarios quedaran atentos a sus siguientes publicaciones para conocer el motivo de su inesperado anuncio.

Durante varios minutos, los seguidores de la venezolana y Hugo García estuvieron pendientes de sus historias, pues esperaban que Isabella hiciera algún comentario sobre la publicación del exchico reality. Sin embargo, la creadora de contenido tomó una dirección completamente distinta y no hizo referencia al matrimonio de Mafer Neyra ni a las especulaciones surgidas en redes.

En lugar de pronunciarse sobre lo ocurrido, Isabella decidió mostrar los avances que viene consiguiendo con su rutina de ejercicios posparto. La modelo compartió imágenes de su proceso y evidenció los cambios que ha logrado en su físico, dejando en claro que está enfocada en recuperar su figura de manera progresiva y sin apresurarse.

"Así vamos. Yo estoy en la mía porque en la de otro me atraso. Qué mágica es la mujer", indicó.

Isabella Ladera lanza mensaje tras presunta indirecta de Hugo García a Mafer Neyra

El curioso mensaje de Hugo García

La primera señal apareció en Instagram, donde el influencer escribió un breve mensaje acompañado de la fecha 12-09 y un corazón rojo. Poco después, utilizó Threads para publicar otra frase de apenas dos palabras. Aunque ninguno de sus mensajes mencionó directamente a Mafer, el contexto hizo que sus seguidores intentaran encontrar una relación con la celebración.

"Sé feliz", escribió Hugo en la red social que compite con X.

Algunos internautas interpretaron las publicaciones de Hugo como una posible indirecta hacia su expareja, especialmente porque fueron realizadas mientras se desarrollaba la boda. Sin embargo, el modelo no explicó el motivo de sus mensajes ni confirmó que estuvieran relacionados con Mafer, por lo que cualquier interpretación permanece en el terreno de las especulaciones.

De esta manera, Isabella Ladera optó por concentrarse en su propio proceso y dejó que sus seguidores interpretaran sus mensajes iniciales. Mientras tanto, las publicaciones de Hugo García durante el matrimonio de Mafer Neyra continúan generando comentarios entre los usuarios, especialmente por el momento en que fueron realizadas.