Tenso cruce de Pablo Guede con la prensa tras polémica victoria de Alianza Lima ante CD Moquegua

26/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El director técnico de Alianza Lima, Pablo Guede, se pronunció en conferencia de prensa luego de la victoria por 1-0 frente a CD Moquegua en el marco del Torneo Clausura 2026. Durante la comparecencia ante los medios de comunicación, el entrenador argentino mantuvo un tenso intercambio verbal con un periodista al defender su postura sobre una jugada controversial que definió el resultado del encuentro.

Pablo Guede analiza el partido

El entrenador del conjunto blanquiazul ratificó los comentarios emitidos de manera previa a la revisión del material en video del compromiso deportivo. El director técnico sostuvo que las tomas de la transmisión confirmaron su lectura inicial respecto a la validez de la anotación registrada en el marcador.

"Yo no le voy a esconder a las cosas que dije y las reafirmé sin ningún tipo de problema, porque las imágenes están ahí", sostuvo.

Guede detalló que no pudo observar con precisión el desarrollo de la maniobra desde el banquillo de suplentes durante el tiempo reglamentario del juego. El profesional argentino indicó que procedió a evaluar la repetición detallada del cobro en los vestuarios al finalizar el cotejo.

"Yo acabo de ver la imagen el arquero que tiene la mano adentro, la pelota pica adentro", afirmó el entrenador, quien insistió en que sus comentarios respondían a lo que mostraban las imágenes disponibles.

La dirección técnica del club victoria sostuvo que la trayectoria del balón superó la línea de meta antes del despeje del guardameta rival. El estratega insistió en que las evidencias gráficas desestiman cualquier controversia sobre la decisión arbitral adoptada en la cancha.

Reclamo por criterios de evaluación uniformes y programación del torneo

El estratega de la escuadra limeña cuestionó el enfoque periodístico respecto a los cobros arbitrales y solicitó un análisis equitativo para todas las instituciones participantes de la liga profesional. El técnico manifestó la necesidad de mantener objetividad en la cobertura de las decisiones de los jueces.

"¿Sabes qué estaría bueno? Lo que tú estás diciendo, estaría bueno que sea para todos", manifestó ante las preguntas periodísticas.

🎙️ PABLO GUEDE RESPONDE Así reaccionó el técnico Pablo Guede cuando le consultaron por el gol de Alianza Lima. 👀⚽ https://t.co/OuSzKSDpSH — Connie Sports (@Connie_Sports) October 26, 2026

El entrenador añadió a su argumentación la situación referente a la calendarización de los partidos programados para otros clubes que disputan la competencia nacional. El DT blanquiazul refirió el caso específico de Atlético Grau respecto a los eventuales perjuicios generados por el fixture oficial.

"Entonces, está bueno esto, pero que lo hagas con todos", concluyó.

La intervención del técnico buscó poner relieve en la importancia de analizar el desarrollo del certamen bajo estándares idénticos para todos los competidores. El cuadro blanquiazul sumó tres puntos en la tabla de posiciones tras culminar el encuentro en condición de local.

En ese sentido, Pablo Guede respaldó la actuación de su equipo tras el triunfo obtenido frente a CD Moquegua, mientras exigió un trato periodístico uniforme al momento de evaluar los desaciertos o aciertos del arbitraje en el fútbol peruano.