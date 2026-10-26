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Polémica en la Liga1: ¿por qué Universitario no jugará ante Sport Boys este 28 de octubre, a diferencia de los demás equipos?

La Liga de Fútbol Profesional emitió un comunicado en el que explicó los motivos de la reprogramación del duelo entre Universitario y Sport Boys, que finalmente se disputará el próximo 4 de noviembre.

Conoce porqué se reprogramó el partido entre Universitario y Sport Boys para el
Conoce porqué se reprogramó el partido entre Universitario y Sport Boys para el (Composición Exitosa)

26/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 26/10/2026

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El Torneo Clausura entra en su recta final y cada jornada resulta clave para definir al ganador del segundo certamen corto del año. Uno de los encuentros más esperados de la fecha 14 era el duelo entre Universitario de Deportes y Sport Boys. Sin embargo, una decisión sobre su programación ha generado dudas y polémica.

¿Por qué se reprogramó el Universitario vs. Sport Boys?

El encuentro entre Universitario de Deportes y Sport Boys fue programado inicialmente para el miércoles 28 de octubre en el estadio Monumental. La fecha 14 del Torneo Clausura se disputará entre el martes 27 y el jueves 29 del mismo mes, debido a que la última fecha FIFA del año, prevista del 9 al 17 de noviembre, podría interferir en el calendario del campeonato.

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Procesión del Señor de los Milagros complicó la programación

Aunque otros encuentros de la jornada, como ADT vs. Deportivo Moquegua, FC Cajamarca vs. UTC, Alianza Atlético vs. Deportivo Garcilaso y Cienciano vs. Atlético Grau, se disputarán en distintas regiones del país, en Lima la cuarta procesión del Señor de los Milagros generará una importante movilización de personas en las calles de la capital.

Asimismo, trasladar el partido al jueves 29 de octubre tampoco era una alternativa viable, debido a que ese día se disputará el Sporting Cristal vs. Alianza Lima en el estadio Alberto Gallardo, ubicado en San Martín de Porres, encuentro que también congregará a una importante cantidad de hinchas.

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¿Cuándo se jugará el Universitario vs. Sport Boys?

Ante la falta de garantías para disputar el encuentro en la fecha inicialmente prevista, se dispuso reprogramar el duelo entre cremas y rosados para el 4 de noviembre, a las 8:30 p. m., en el estadio Monumental.

Debido a este cambio, Universitario, dirigido por Fabián Bustos, pasará directamente a preparar su siguiente compromiso por la fecha 15, cuando visite a Atlético Grau. Por su parte, Sport Boys viajará a Cusco para enfrentarse a Cusco FC el domingo 1 de noviembre, desde la 1:15 p. m.

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Comunicado de la Liga de Fútbol Profesional sobre la reprogramación del Universitario vs. Sport Boys

En conclusión, en el marco de la fecha 14 del Torneo Clausura, el partido entre Universitario de Deportes y Sport Boys fue reprogramado del miércoles 28 de octubre al miércoles 4 de noviembre debido a la falta de garantías para su realización. La decisión también considera la coincidencia con la cuarta procesión del Señor de los Milagros, que congregará a miles de fieles en las calles de Lima.

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