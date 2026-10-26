Página web del Balón de Oro tiene GRAVE ERROR y se filtran los posibles ganadores del galardón

26/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

A pocas horas de que inicie la esperada gala del Balón de Oro en el London Palladium, la organización de la ceremonia se vio envuelta en un auténtico desconcierto. El portal web oficial del galardón publicó tres artículos diferentes que anunciaban a tres futbolistas distintos como los vencedores del premio, desatando la sorpresa en el ambiente del fútbol internacional.

El grave error de la página web del balón de oro que desató polémica

La falla en el sitio oficial involucró directamente a los tres grandes aspirantes masculinos al trofeo. En la plataforma figuraban publicaciones individuales que proclamaban ganadores al delantero inglés Harry Kane, al astro francés Kylian Mbappé y al joven talento español Lamine Yamal.

Los textos publicados detallaban los argumentos de cada hipotética victoria. Por ejemplo, la nota dedicada al atacante del Bayern Múnich se titulaba: "Harry Kane gana el Balón de Oro 2026: Estos son sus mejores y más significativos goles de una temporada con 61 tantos", haciendo repaso de su triplete de títulos en Alemania.

En tanto, el, titular del texto dedicado a Kylian Mbappé lo catalogaba a él como la "personificación de la regularidad al más alto nivel. Por su parte, la publicación dedicada a al estrella del FC Barcelona, Lamine Yamal, resaltaba el "récord sin precedentes" al convertirse en el vencedor más joven de la historia.

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