Día del Padre: Estos son saludos de los poderes y principales instituciones del Estado

21/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el marco del Día del Padre en el Perú, hoy, domingo 21 de junio, los poderes y principales instituciones del Estado, expresaron sus saludos en reconocimiento a la figura paterna, destacando su esfuerzo, dedicación y amor para con sus familias y como aporte para el desarrollo del país.

Sentidos homenajes por el Día del Padre

El Gobierno del presidente José María Balcázar rindió este tercer domingo de junio, un sincero homenaje a todos los padres peruanos, realzando su trabajo diario a lo largo y ancho del territorio nacional.

"En el campo, en el mar, en las ciudades y en cada rincón del país, su ejemplo y compromiso son fundamentales para construir un Perú con más oportunidades y progreso", señala las plataformas oficiales de la Presidencia de la República.

La Presidencia del Consejo de Ministros también hizo lo propio, dándole valor al "amor, fortaleza y entrega diaria" de los papás del país. "Hoy celebramos su valiosa labor en la construcción de familias y un país más unido. ¡Feliz Día del Padre!", destacó la PCM.

El Congreso de la República no fue ajeno a esta celebración tan especial, a través del siguiente mensaje: "Que su esfuerzo, ejemplo y enseñanzas continúen dejando huella en nuestra sociedad. ¡Feliz Día del Padre!".

Otro mensaje emotivo fue el que expresó en esta oportunidad el Tribunal Constitucional, destacando su compromiso diario como estructura fundamental en la construcción de una "sociedad más justa, equitativa y respetuosa de los derechos".

¿Por qué se celebra cada tercer domingo de junio?

La conmemoración tiene su origen Spokane, estado de Washington, donde el 19 de junio de 1910 se realizó la primera celebración oficial del Día del Padre de la historia. La iniciativa fue de Sonora Smart Dodd, una mujer que, tras escuchar un sermón sobre el Día de la Madre en la Central United Methodist Church en 1909, se preguntó por qué no existía una fecha equivalente para los padres.

No obstante, el reconocimiento oficial demoró varios años. En 1966, el presidente Lyndon B. Johnson firmó una proclamación que declaraba el tercer domingo de junio como la fecha de la celebración en todo el territorio estadounidense. Seis años después, en 1972, el presidente Richard Nixon la convirtió en festividad nacional permanente.

Bajo la influencia cultural de Estados Unidos, varios países latinoamericanos adoptaron el tercer domingo de junio como su propia fecha de celebración. Perú, junto con Argentina y México, se sumó a esa tradición.

De esta manera, los padres del Perú festejan su día, hoy, domingo 21 de junio, con la compañía de sus seres queridos y trabajando.