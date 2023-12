¡Una Navidad blanquiazul! Alianza Lima saca a la venta panetones para deleitar a sus hinchas

06/12/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

El único equipo tetracampeón del Perú, Alianza Lima, dio a conocer a través de sus redes sociales el martes 05 de diciembre un producto especial para la temporada navideña: su propio panetón. Este anuncio ha generado gran expectación entre la hinchada blanquiazul, que no tardó en expresar su entusiasmo en las redes sociales.

El lanzamiento Inesperado

El pasado martes 05 de diciembre, Alianza Lima tomó por sorpresa a sus seguidores al revelar el panetón que ofrecerá para esta Navidad. La presentación se llevó a cabo a través de las redes sociales del club, captando la atención de los hinchas que ahora podrán disfrutar de un producto asociado a la pasión por el fútbol.

Alianza Lima saca a la venta panetones para deleitar a sus hinchas

Esta acción se lleva a cabo desde hace varios años, constituyendo una oportunidad para que los hinchas del equipo generen ingresos y fortalezcan su conexión con los fanáticos mediante la venta de productos oficiales.

Mensaje navideño

En la publicación, acompañada por una imagen tentadora del panetón, se lee el mensaje: " ¡En esta Navidad comparte y regala siempre lo mejor! El panetón Alianza Lima ya está aquí ". Este gesto refuerza el sentido de unidad y celebración que rodea estas festividades.

Puntos de venta

Los hinchas 'íntimos' podrán adquirir el panetón Alianza Lima en varios puntos de venta estratégicos. Entre ellos se encuentran:

Tienda oficial Alianza Lima en el Mall Aventura Santa Anita

Tienda Aliancista y Tienda 1901, ambos en Miraflores

Tienda Barleta en el distrito de Ate

Además, el club blanquiazul anunció que este delicioso producto estará disponible para pedidos al por mayor tanto en Lima como en provincias.

Expectativa de los hinchas

Aunque aún no se ha revelado el precio del panetón, los hinchas de Alianza Lima no ocultaron su emoción ante la noticia. Comentarios como "Ya era hora que salga", "Me quedaré misio en Navidad con camiseta y panetón, pero todo sea por Alianza", "Mi Navidad con mi panetón grone", "Una Navidad blanquiazul" y "Panetón de bicampeón" inundaron las redes sociales. La iniciativa fue recibida con entusiasmo, evidenciando la conexión especial entre el club y su hinchada.

El lanzamiento del panetón Alianza Lima ha añadido un toque inesperado a la temporada navideña, fusionando la pasión futbolística con la tradición culinaria. La respuesta positiva de los hinchas sugiere que este producto no solo alimentará el espíritu navideño, sino que también fortalecerá los lazos entre el club y su apasionada comunidad. La Navidad de los 'íntimos' se viste de blanquiazul con un producto que promete ser un símbolo de celebración y unidad.