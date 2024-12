Edison Flores: ¡Tajante! Jean Ferrari rompió su silencio sobre el futuro del 'Orejas' en Universitario

El administrador de Universitario de Deportes, Jean Ferrari, rompió su silencio sobre el futuro Edison Flores en el cuadro 'crema' para la temporada 2025.

Durante el avant premier de la película 'Esta es la U', el directivo reveló que el 'Orejas' continuará su carrera en el Perú y aseguró que todas las partes involucradas están contentas de que el atacante continúe en el equipo 'merengue'. No obstante, evitó responder sobre la duración de la estancia de Flores en la 'U'.

Durante la temporada 2024, Edison Flores disputó 38 partidos entre la Liga 1 y la Copa Libertadores, anotó 10 goles, brindó cinco asistencias y acumuló 2,592 minutos en el campo.

Cabe recordar que, este no ha sido el único movimiento de Universitario en el mercado de pases. Los 'cremas' han incorporado a Jairo Vélez, proveniente de César Vallejo; César Inga de ADT; Paolo Reyna que llega desde Melgar y Miguel Vargas, proveniente del Deportivo Garcilaso.

De acuerdo a Depor, el arquero de 23 años, Diego Romero, está cada vez más cerca de dejar Universitario y ha recibido un par de ofertas desde Ecuador. Uno de los equipos interesados es el Club Técnico Universitario de la Primera División ecuatoriana, que contactó directamente los 'cremas', aunque hasta el momento la propuesta no ha prosperado.

"En lo deportivo creo que no va a ser beneficioso para nosotros porque él potencia al grupo. Y cuando yo no he estado él ha tenido buenas actuaciones y también ha sido parte de haber conseguido el título. En momentos claves él apareció y salvó partidos que el equipo lo necesitaba", dijo Sebastián Britos.