Universitario: Se reveló los precios de las entradas para la Noche Crema 2026 ante la U. de Chile

Universitario de Deportes quiere empezar por todo lo alto la temporada 2026 en la ya tradicional Noche Crema. Durante este esperado evento, donde presentará a su plantel ante los miles de hinchas que acuden al Estadio Monumental, los cremas disputarán un amisto internacional ante la Universidad de Chile.

Precio de las entradas para la Noche Crema 2026

Y menos de 24 horas de confirma la fecha y hora de este encuentro, el elenco merengue también anunció el precio de las entradas en cada uno de los sectores del coloso de Ate. En primer lugar, las populares fueron tazadas en 50 nuevos soles, tanto la tribuna sur como tribuna norte.

Por su parte, el precio del sector oriente se triplica respecto a las populares ya que valdrá 150 nuevos soles. Occidente lateral tendrá un costo de 180 soles, mientras que para acceder a occidente central tendrás que pagar un total de 250 soles.

Por último, el nuevo sector denominado como palco monumental cuenta con un precio de 150 soles, mientras que la Experiencia crema, fue tazado en 2000 soles. Como se sabe, el encuentro está programado para jugarse el sábado 24 de enero a las 8:00 de la noche.

Polémica por la fecha de la Noche Crema 2026

Luego del anuncio de Universitario sobre la Noche Crema 2026, se generó una gran polémica en torno a la fecha de este esperado evento. Y es que ese mismo día a la misma hora en La Victoria, Alianza Lima también realizará su presentación en la Noche Blanquiazul 2026.

Los íntimos no solo presentarán a su primer equipo ante sus hinchas sino que jugarán ante el Inter de Miami de Lionel Messi, Luis Suárez, Rodrigo de Paul, entre otros. Este detalle podría traer una complicación ya que las autoridades han dispuesto desde hace años que los equipos más populares del Perú no jueguen el mismo día en la misma ciudad.

De momento, ambos clubes han confirmado sus encuentros, pero la Policía Nacional del Perú aún no entrega las garantías del caso para ninguno de los encuentros. Esto se resolverá en los próximos días si es que los compadres llegan a un acuerdo o si las autoridades deciden por su cuenta.

En resumen, Universitario reveló los precios de las entradas para lo que será la Noche Crema 2026 ante la Universidad de Chile. Los boletos costarán desde los 50 soles hasta los 250 soles y ya está disponibles en la web de Ticketmaster.