Rodrigo Ureña dejaría la 'U' y su futuro estaría en Millonarios FC: "Conversaciones han sido fructíferas"

Estas últimas semanas se ha generado un ambiente de incertidumbre respecto al futuro de Rodrigo Ureña en Universitario de Deportes. Ahora, se acaba de revelar que todo indicaría que su próximo equipo sería un gigante de Colombia.

Emigraría al fútbol de Colombia

Este martes 16 de diciembre, los periodistas Gustavo Peralta, de L1Max, y Pipe Sierra, de FanatizTV, informaron que el vínculo del futbolista chileno y el conjunto crema podría haber llegado a su fin.

De acuerdo a información manejada por ambos hombres de prensa, la transferencia del mediocampista a un club de Colombia se concretaría muy pronto definiendo de esta forma su futuro, tras varios días de especulaciones.

¡Rodrigo Ureña jugará en Millonarios! Acordadas las condiciones para el traspaso del volante chileno de Universitario de Deportes al club de Colombia. Las conversaciones han sido fructíferas e incluso se acordó facilidades de pago para el club de Bogotá. El monto acordado será... pic.twitter.com/I3yDxIoTTd — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) December 17, 2025

"¡Rodrigo Ureña jugará en Millonarios! Acordadas las condiciones para el traspaso del volante chileno de Universitario de Deportes al club de Colombia. Las conversaciones han sido fructíferas e incluso se acordó facilidades de pago para el club de Bogotá. El monto acordado será menor a lo establecido en la cláusula. Todo se va a formalizar mañana", señaló Peralta mediante su cuenta oficial de 'X'.

Por su parte, Pipe Sierra indicó que se han acordado las condiciones generales y el monto de la transferencia por Ureña sería menor a 600 mil dólares, así como también enfatizó que ambos clubes han acordado los plazos de pago.

De concretarse su llegada a la escuadra colombiana, Rodrigo Ureña dejaría la institución de Ate luego de defenderla por tres años. Desde su llegada en 2023 el futbolista chileno disputó un total de 99 encuentros en los que marcó dos goles y brindó seis asistencias.

Alianza Lima se pronuncia sobre Rodrigo Ureña

Paralelamente, durante los recientes días el nombre de Rodrigo Ureña también sonó como opción para el cásico rival de la 'U': Alianza Lima, quien este martes oficializó a Pablo Guede como su nuevo técnico para la próxima temporada.

Al respecto, Franco Navarro, director deportivo del cuadro blanquiazul dejó en claro que no se le realizó una propuesta. "Está muy cerca a Millonarios, no hemos hecho una propuesta", aseguró el también exfutbolista.

Este trascendido generó una fuerte crítica por parte del exfutbolista Mauro Cantoro, quien desde su óptica no veía razón alguna por la que llegaba al cuadro íntimo, por el contrario consideró que la opción más sensta sería continuar en el club merengue.

