Sporting Cristal comienza su renovación: Cuadro celeste confirmó la salida de dos jugadores de su plantel

17/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Acabada la temporada 2025 sin el objetivo final que era clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores, Sporting Cristal empezó a definir su plantel para el próximo año. Por ello, este miércoles 17 de diciembre confirmó la salida de dos jugadores, a quienes no se les renovó el contrato.

¿Qué jugadores no seguirán en Cristal?

A través de sus redes sociales, el cuadro 'bajopontino' confirmó que el arquero Alejandro Duarte y el lateral Nicolás Pasquini, no continuará en 2026. En el caso del golero, perdió la titularidad hace varias temporadas, incluso con una cesión al fútbol costarricense, en el que no tuvo éxito.

"¡Gracias por todo, Ale! Alejandro Duarte no renovará con nuestro club, en el cual estuvo presente desde 2021. Le agradecemos su esfuerzo y profesionalismo en estos años con la Celeste. ¡Muchos éxitos!", indica el comunicado del 'cervecero' con respecto al meta.

¡Gracias por todo, Ale!



Alejandro Duarte no renovará con nuestro club, en el cual estuvo presente desde 2021. Le agradecemos su esfuerzo y profesionalismo en estos años con la Celeste.



¡Muchos éxitos!#FuerzaCristal pic.twitter.com/9UczPyz9zi — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) December 17, 2025

Minutos después subió la publicación en la que despiden al defensor argentino, quien arribó cuando Tiago Nunes estaba en el cargo. "Nicolás Pasquini no renovará con nuestro club, en el cual estuvo presente desde 2023. Le agradecemos su esfuerzo y profesionalismo durante este tiempo con la Celeste", manifiesta la descripción.

Cabe precisar que Duarte de 31 años, apenas disputó dos partidos en el Torneo Apertura 2025, siendo la tercera alternativa por detrás de Diego Enríquez y Renato Solis. Por su parte, Pasquini de 34, tuvo un papel más intermitente, con varias presencias como titular, jugando un total de 38 compromisos con los rimenses.

¡Gracias por todo, Nico!



Nicolás Pasquini no renovará con nuestro club, en el cual estuvo presente desde 2023. Le agradecemos su esfuerzo y profesionalismo durante este tiempo con la Celeste.



¡Muchos éxitos!#FuerzaCristal pic.twitter.com/Ku2PcUvRlh — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) December 17, 2025

Cristal a la expectativa del sorteo de fase 2

Tras perder el playoff ante Cusco FC, el equipo dirigido por Paulo Autuori se quedó con el tercer lugar de la Liga1 y clasificado a la fase 2 de la Copa Libertadores. Su rival en esta instancia lo conocerá este jueves 18, cuando se realice el sorteo (10.00 am hora peruana) en la sede de la CONMEBOL en Luque, Paraguay.

🔝⭐️ ¡Los equipos que esperan en la Fase 2! Todo listo para el sorteo de la Fase Preliminar de la CONMEBOL #Libertadores. #GloriaEterna pic.twitter.com/3WLV0am213 — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) December 17, 2025

La institución que preside Joel Raffo ha sido colocada en el bombo 1 de esta ronda y sus potenciales rivales saldrán de Liverpool (Uruguay), Carabobo (Venezuela), O'Higgins (Chile), un equipo ecuatoriano, boliviano o los tres ganadores de la fase 1. Claro está, que podrá darse un cruce con Alianza Lima de avanzar.

