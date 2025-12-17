Tragedia en Ecuador: Futbolista del Barcelona de Guayaquil fue asesinado en plena vía pública

17/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El fútbol se ha teñido de sangre una vez más, esta vez en Ecuador, luego de que el Barcelona SC de Guayaquil confirmara que un futbolista de equipo fue asesinado este miércoles 17 de diciembre. En un aparente atentado en contra suya, el hombre fue atacado a balazos en plena vía pública, cuando se encontraba junto a su familia.

A la salida de una tienda

Las primeras versiones policiales indicaban que Mario Pineida fue acribillado por dos sujetos que iban en una motocicleta, estando en ese momento junto a su esposa y suegra a la salida de una tienda. Ante ello, el 'ídolo' compartió una publicación, en la que lamenta el deceso de su jugador.

"Barcelona Sporting Club informa, con profundo pesar, que ha sido notificado de manera oficial sobre el fallecimiento de nuestro jugador Mario Pineida, hecho ocurrido tras un atentado en su contra. Esta noticia nos mantiene profundamente consternados a todos quienes formamos parte de la institución y nos enluta como familia", indica.

En forma de homenaje, la institución guayaquileña anunció que prepararán un servicio para que los hinchas puedan despedirse del lateral de 33 años. En estos momentos, le pidió a su comunidad que rece por su alma y por el bienestar de sus parientes en el doloroso momento que atraviesan.

"Informaremos de manera oportuna sobre los actos que se realizarán en su memoria. Por ahora, solicitamos a nuestros socios, hinchas y a la opinión pública elevar una oración por el descanso de su alma y por fortalecer a toda su familia en este momento de inmenso dolor", cierra el comunicado.

Crisis en la interna del Barcelona SC

Antonio Álvarez, presidente del 'ídolo', publicó en sus redes durante la mañana de este miércoles que un jugador le había pedido seguridad privada tras haber recibido amenazas en su contra. El diario Expreso de Guayaquil dio a conocer que se trataba de Dixon Arroyo, quien venía siendo protegido desde principios de año.

Además, el mandamás de la entidad señaló que varios jugadores se han portado como malos elementos, estos en respuesta a que se han negado a entrenar por estar faltos de pago. Acusó a varios integrantes del plantel de tener una conducta inapropiada fuera de las canchas.

Este miércoles el fútbol ecuatoriano y mundial se ha enlutado por el fallecimiento de futbolista Mario Pineida, que pertenecía al Barcelona SC de Guayaquil. Mientras se encontraba en la vía pública con su familia, fue asesinado por dos personas a bordo de una moto.