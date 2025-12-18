Jorge Fossati arremete contra Franco Velazco tras su salida de Universitario: "Pasaron cosas que no deberían ocurrir"

18/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario de Deportes no cerró de la mejor manera el 2025 a pesar de haber conseguido el segundo tricampeonato de su historia. Esto luego que Jorge Fossati se marchara del club luego de semanas de incertidumbre a pesar de contar con contrato por todo el 2026.

Finalmente, el estratega uruguayo dejó el elenco merengue y viajó a su país en completo silencio. Luego de unos días, el 'Nonno' se refirió a sus últimos días en el equipo de Ate refiriéndose a varios puntos que generarán polémica.

Jorge Fossati rompió su silencio tras dejar Universitario

Jorge Fossati conversó largo y tendido en el programa 'Pasión' de la TV uruguaya donde principalmente se refirió a la administración de Universitario como responsable directo de su salida. En primer lugar, el experimentado estratega señaló que todo comenzó cuando Jean Ferrari dejó el club para ocupar un cargo en la Federación Peruana de Fútbol.

Esto principalmente porque el flamante director de fútbol de la FPF fue quien había estado detrás de su contratación tanto en el 2023 como en su regreso en el 2025 luego de un fallido paso por la Selección Peruana.

"El administrador que me lleva a mí en 2023, en julio, y que me vuelve a llevar en 2025, es un hombre que fue jugador de fútbol y que trabajó como director de fútbol en otros clubes. Él era administrador de Universitario y en julio se va para la Federación. Hoy es director de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol", indicó.

Franco Velazco no puedo llegar a un acuerdo con Jorge Fossati.

Ocurrieron cosas que no debieron

Seguidamente, el director técnico señaló que durante el periodo en que no tuvieron autoridades ocurrieron cosas que afectaron su tranquilidad dentro de la institución. Esto continuó cuando Franco Velazco asumió las riendas del elenco merengue tras ser elegido por Sunat.

Por ello, luego de varios días de diálogo con la plana directiva, no se llegó a un acuerdo por lo que su salida se confirmó días atrás.

"En determinadas áreas no veía lo que debería. Pasaron cosas que no deberían ocurrir. Eso fue lo que transmití en la reunión que tuvimos a fin de año. Eso, y sin dudas, fue lo que determinó que nos alejemos de Universitario. Salimos de Universitario", añadió.

De esta manera, Jorge Fossati rompió su silencio tras dejar Universitario y arremetió contra el actual administrador del club, Franco Velazco. El 'Nonno' aseguró que el cambio de administración fue perjudicial pues pasaron cosas que no le gustaron.