Futbolista que pasó de Alianza Lima a Universitario anuncia su retiro: "Cierro este capítulo con nostalgia"

El fútbol peruano se despide de una de sus figuras femeninas más reconocidas. Yoselin Miranda, conocida como "Ochi", centrocampista con pasado en Alianza Lima y Universitario de Deportes, anunció su retiro del fútbol profesional a través de sus redes sociales, sorprendiendo a miles de aficionados.

A través de Instagram, Yoselin Miranda compartió un emotivo mensaje: "Hoy les quiero contar que dejaré el fútbol de manera profesional, este hermoso deporte que no solo llenó mis días, sino que también formó mi carácter, mis sueños y mi manera de ver la vida".

"Me voy con el corazón lleno de gratitud; gracias a este deporte disfruté emociones y sensaciones únicas, en cada entrenamiento, en cada partido que siempre llevaré conmigo", añadió.

Miranda expresó además su agradecimiento a sus compañeras, hinchas y seres queridos por el constante apoyo recibido durante toda su carrera. Aunque deja el profesionalismo, aseguró que el fútbol seguirá presente en su vida.

"No es un adiós al fútbol, sino al profesionalismo, de alguna u otra manera siempre estaré ligada a este deporte y siempre con el mismo corazón", finalizó.

Yoselin Miranda cumplirá otros sueños

Yoselin Miranda indicó que la decisión de retirarse no fue repentina: "Llevo alargando esta decisión muchos años, no ha sido nada fácil. Ahora se me dará la oportunidad de cumplir otros sueños, como llevar mi empresa a otro nivel, impulsar mi propia marca y disfrutar de mi familia", contó.

La bicampeona con Alianza Lima también remarcó que cierra este capítulo con orgullo y sin arrepentimientos.

"Hoy cierro este capítulo con nostalgia, pero también con orgullo, sin arrepentimientos, me llevo recuerdos que jamás se borrarán y la tranquilidad de haberlo dejado todo. El fútbol me enseñó a no rendirme y luchar por mis sueños", agregó.

Trayectoria de Yoselin Miranda

Yoselin Miranda se desempeña como defensa y centrocampista. Comenzó su carrera en Real Maracaná y en 2015 se unió a Universitario de Deportes, su primera etapa en el club crema.

En 2018 vistió la camiseta de Sport Girls y, dos años más tarde, decidió jugar en Alianza Lima, donde se coronó bicampeona de la Liga Femenina.

En 2024, 'Ochi' regresó a Universitario de Deportes en el año del centenario del club, aunque no logró consolidarse en el equipo y fue cedida a préstamo a Mannucci para el Clausura de la Liga Femenina.

