Universitario venció en el último minuto 2-1 a UTC y vuelve a tomar el liderato del Torneo Clausura

20/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario ganó 2-1 a UTC, por la décima jornada del Torneo Clausura 2025, que se disputó en el estadio Mansiche de Trujillo. Álex Valera anotó el doblete para la 'U', , mientras que Erinson Ramírez marcó para el cuadro cajamarquino. Con este resultado el cuadro crema vuelven a ser líderes del Torneo Clausura.

Los goles de la 'U' se marcaron a los 32' y a los 90 + 7'. Mientras que el tanto de 'El Gavilán' llegó a los 67'. En la fecha pasada, Universitario no tuvo actividad y eso fue aprovechado por Cusco FC, club que tomó la cima del torneo. Por ello, los merengues estaban obligados a ganar esta noche al cuadro de Cajamarca y así sucedió.

FINAL DEL PARTIDO 1 2

Universitario vs. UTC: Minuto a minuto

87'

73' Se retiran Concha, Vélez y Carabalí para que ingresen Flores, Rivera e Inga.

66' Erinson Ramírez anota el empate para UTC

62' Se retira Martín Pérez Guedes para que ingrese Horacio Calcaterra

58' Valera remató desde fuera del área, pero el balón se fue desviado

52' Jairo Vélez es amonestado por el árbitro

48' Tras constante reclamos al juez del partido, Pérez Guedes se ganó la amonestación, segunda tarjeta amarilla para Universitario

47' Tras un centro de Vega por la derecha, Mejía no conectó de manera óptima el balón, se salva la 'U'

¡Arrancó el segundo tiempo! Universitario y UTC no realizan variantes para esta segunda etapa del partido

¡Finalizó el primer tiempo!, acabó la primera parte del cotejo. Por ahora, Universitario vence 1-0 a UTC

45' Andrés Vásquez es amonestado, UTC ya cuenta con dos tarjetas amarillas

41' UTC buscó el contragolpe con Jarlín Quintero, pero Jesús Castillo realizó un corte de balón a tiempo

36' Se revisó una posible falta en el área de UTC, sobre Jairo Concha, al final solo fue tiro de esquina en favor de la Universitario

32' Álex Valera anota el primer tanto del partido, el delantero crema apareció solo en el área y sacó un potente disparo. La 'U' derrota 1-0 a UTC

29' Andy Polo lanzó un tiro de esquina perfecto que calzó Riveros con la cabeza, pero el balón quedó en manos del guardameta de UTC

24' Nuevamente el '9' crema apareció en el corazón del área, sin embargo, el golero Campos se quedó con la redonda

22' Jesús Castillo ve la cartulina amarilla tras jalarle la camiseta al delantero Jarlín Quintero. Posteriormente, Valera quizó sorprender con un disparo de larga distancia, pero falló la dirección del balón.

19' Jarlin Quintero se muestra impetuoso por el carril izquierdo, Williams Riveros lo siguió, pero sacó un disparo que el guardameta Britos contuvo sin mayor problema

18' Aldo Corzo comete falta sobre el delantero Jarlin Quintero, tiro libre para los locales

13' Nuevamente Carabalí habilitó a Jairo Concha y este le dio pase a Pérez Guedes, quien disparó, pero el esférico terminó por impactar en un jugador de UTC

10' Joshua Cantt, lateral derecho de UTC, recibe la primera tarjeta amarilla del cotejo

9' Álex Valera sacó un disparo en el corazón del área cajamarquina que chocó en el travesaño, luego de un buen centro de José Carabalí

6' El cuadro crema busca generar peligro por la banda izquierda con José Carabalí

4' UTC generó la primera jugada de peligro en área merengue a través de un lateral, pero Pérez Guedes se replegó bien

1' Arrancó el partido entre Universitario y UTC

Alienaciones confirmadas