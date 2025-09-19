Kimberly García logró quinto puesto en el Mundial de Atletismo de Tokio 2025: "Esto no acaba aquí", aseguró

19/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La marchista peruana Kimberly García León dejó el nombre del Perú en alto una vez más. Esta vez la atleta huancaína logró el quinto puesto en la prueba de 20 kilómetros de marcha dentro del Mundial de Atletismo de Tokio 2025.

Kimberly García dentro del top 5 en marcha atlética femenina

Doble logro para Kimberly García. Su participación dentro del Mundial de Atletismo de Tokio 2025 ha sido exitosa al finalizar en el puesto número cinco dentro de la prueba de 20 kilómetros de marcha atlética femenina.

Sin embargo, este no fue la única meta alcanzada por la atleta peruana ya que logró un nuevo récord nacional cronometrando 1h 26min 22s. La ganadora del certamen, fue la española María Pérez que alcanzó 1h 25min 54s, sacando una corta distancia de 28 segundos a nuestra atleta huancaína.

En declaraciones a la prensa, García se mostró conforme con el resultado más con su gran competitivo aseguró que este resultado "no queda ahí"

"He dado lo mejor de mí, hay que tener claro que esto no acaba aquí, aunque hemos comenzando un nuevo ciclo olímpico así que el año siguiente se vienen muchas competencias importantes", aseguró para el medio Panam Sports.

Respecto a su desarrollo en la competencia, la atleta comentó haber llevado una buena participación que se vio favorecida por el clima y su bienestar físico.

"Me sentí muy bien, a excepción de los 35 kilómetros que tenía malestares estomacales, en este caso me sentí muy bien. El clima también estaba bastante fresco, la humedad muy bien", comentó.

Destacada participación de maratonistas Evelyn Inga y Mary Luz Andía

De la misma manera que Kimberly, nuestras atletas Evelyn Inga y Mary Luz Andía lograron concluir la marcha atlética de 20 kilómetros alcanzando el décimo puesto con 1h 28min 52s para Andía y el puesto 30 para Inga con 1h 33min 29s.

Las tres representantes peruanas continúan en la preparación para representarnos en los XX Juegos Deportivos Bolivarianos 2025 que se llevará a cabo del 22 de noviembre al 7 de diciembre con sedes en Ayacucho y Lima.

Además, ya piensan en los Juegos Panamericanos Lima 2027 en donde demostraran sus altas capacidades y gran compromiso con sus disciplinas como ya lo hacen.

Kimberly García, junto a Evelyn Inga y Mary Luz Andría, participaron en el Mundial de Atletismo de Tokio 2025 dejando al Perú en alto. En el caso de García, la marchista huancaína, logró el top 5 en su competencia de marcha femenina en 20km y alcanzó nuevo récord nacional.