Alexander Callens continúa trabajando en su regreso: Central volvió a entrenar con el AEK de Grecia

19/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Hace casi 10 meses que Alexander Callens no participa de un partido oficial, luego de que se le detectó un problema al corazón. Desde entonces, el central ha seguido las instrucciones médica para no correr riesgos, y una de ellas, ha sido volver a entrenar con el AEK Atenas de Grecia, aunque separado de sus compañeros.

Autorizado para ejercitarse

El equipo médico del cuadro griego le ha dado luz verde para que realice sesiones de entrenamiento físico, no obstante, debe hacerlo sin el resto del plantel. El mismo cuadro que es colíder de la liga helénica, comunicó que puede realizar actividades específicas, siempre bajo la observación de cardiólogos.

🚨 Atención con Alexander Callens 🇵🇪 que ha vuelto a los entrenamientos con el AEK Atenas 🇬🇷. | Recibió el 'OK' para hacer algunos trabajos apartados del plantel principal en el gimnasio mientras continúan con el seguimiento a su salud cardiaca.



En su club tendrán que tomar una... pic.twitter.com/YBFitRCQnK — Gian Franco Zelaya (@gianfzelaya) September 19, 2025

Sin embargo, el futuro deportivo del zaguero todavía no está asegurado y aunque esto es una luz de esperanza, debe esperar a recibir un alta médica total. Esto genera un dilema en el elenco ateniente, que tenía a Callens como uno de los pilares de su defensa en la temporada anterior.

El pasado 3 de febrero, el AEK informó que el defensor fue diagnosticado con una leve alteración cardiaca, por lo que tuvo que abandonar de inmediato toda actividad deportiva. Empero, el último partido que disputó fue el 24 de junio del 2024, en la derrota por 4-1 ante Olimpiacos, participando de todo el cotejo.

Al respecto, el futbolista de 33 años habló en su momento sobre la afección que le detectaron y lo compartió con sus seguidores. "En uno de los resultados apareció una ligera alteración cardíaca, por lo que los especialistas han recomendado unos meses de reposo y observación", publicó.

Los números de Callens con el AEK

Llegado a préstamos en 2023, procedente del Girona de España, Callens disputó 25 partidos con los negriamarillos, logrando anotar en dos oportunidades por la liga griega. En aquella campaña no sufrió de ninguna lesión y solo fue baja en la nómina cuando la acumulación de tarjeta se lo impidió.

Para la posterior, el cuadro ateniense activó la opción de compra y lo adquirió, llegando a estar presente en 11 encuentros en liga, copa y Conference League. Desde noviembre del 2024 dejó de jugar, lo que lo sacó de la chance de disputar el tramo final de las eliminatorias al Mundial 2026.

En consecuencia, Alexander Callens ha vuelto a los entrenamientos con el AEK de Atenas de Grecia, aunque con trabajos en solitario. Alejado de los terrenos de juego desde noviembre del 2024, al defensor aún no le han dado el alta médica por la ligera alteración cardiaca que le detectaron.