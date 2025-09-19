Renato Tapia lanza dardo contra la FPF tras designación de Manuel Barreto como DT de la selección

19/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Este viernes 19 de setiembre Manuel Barreto fue designado como entrenador interino del primer equipo de la selección de fútbol de Perú. Al poco tiempo de esto, Renato Tapia, dejó un irónico mensaje en sus redes sociales, en la que no mostró sorpresa por este suceso.

La publicación de Tapia

A través de su cuenta de X, 'el capitán del futuro' se pronunció casi en paralelo con la publicación de la Federación Peruana de fútbol (FPF). El futbolista no mostró mayor impresión con respecto a que la 'muñeca' sea el nuevo director técnico de la 'blanquirroja'. "Oh sorpresa, levante la mano el que no se lo esperaba", escribió.

oh sorpresa, levante la mano el que no se lo esperaba 👏🏽 — Renato Tapia Cortijo (@renatotapiac) September 19, 2025

El comentario de Tapia tuvo respuestas diversas de los cibernautas: "Renato. Pusieron al que no querías. ¿Ahora?", "Levante la mano el que no clasifico al mundial", "Paciencia Renato, ¡La mafia tarde o temprano va a caer!", "El menos indicado en reclamar, no jugó por el "contrato de su vida" y abandonó la selección".

Tapia habría respaldado continuidad de Ibáñez

Previo al duelo con Paraguay, el último de las eliminatorias para el Mundial 2026, trascendió de que Renato Tapia había pedido, junto a otros referentes de la 'blanquirroja', la continuidad de Óscar Ibáñez. La solicitud directa con Agustín Lozano era para que permanezca por lo menos, hasta los amistosos pactados para noviembre.

Sin embargo, el director general de la FPF, Jean Ferrari, tomó la decisión de no extender el vínculo del estratega argentino-peruano, que culminaba tras el encuentro ante los 'guaranís'. La controversia creció porque en conferencia de prensa, Ibáñez aseguró que seguiría en el puesto.

Esto no terminó ocurriendo y el pasado miércoles 10 de setiembre, el ente máximo del fútbol peruano comunicó su salida. El comunicado expresaba el deseo de trabajar con un entrenador que lidere el proyecto para las eliminatorias rumbo al Mundial del 2030.

Óscar Ibáñez rompió su silencio

Seis días después, el ex arquero salió a hablar y afirmó que en efecto, iba a seguir en el cargo tras conversar con el presidente de la FPF. No obstante, en una posterior conversación con el directivo, este le manifestó lo contrario, por lo que tomó la decisión de no forzar su continuidad.

Así, Renato Tapia dejó un polémico mensaje luego de la designación de Manuel Barreto como DT de la selección peruana. El jugador de 30 años no mostró mayor sorpresa por esto, luego de haber sido uno de los que respaldó la continuidad de Óscar Ibáñez.