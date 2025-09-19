¡ARRIBA PERÚ! Selección femenina de vóley sub 17 clasificó al Mundial Chile 2026

19/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Orgullo peruano. La selección femenina de vóley sub 17, bajo la dirección de Marcello Bencardino, logró obtener el boleto de la clasficación al Mundial Chile 2026. La noticia se confirmó luego que el cuadro chileno derrote a Bolivia en el Campeonato Sudamericano de Vóley Femenino Sub 17.

Perú obtiene su clasificación al Mundial Chile 2026

El sexteto nacional logró su pase luego de que Chile, país anfitrión del próximo torneo mundialista, también avanzara a la misma instancia después de derrotar 3-0 a la selección boliviana, la tarde de este viernes 19 de septiembre.

La escuadra mapuche demostró su contundente poderío ante su similar altiplánico con parciales de 26-24, 25-13 y 27-25, con este resultado se quedaron con el primer lugar del Grupo A del torneo que se desarrolla en el Polideportivo 'Lucha Fuentes' de Villa El Salvador.

En tal sentido, las chilenas se ubicaron entre los cuatro mejores del campeonato, mientras que la selección peruana ocupó el segundo puesto y también clasificó a las semifinales. Cabe resaltar que, Perú logró esta clasificación al mundial juvenil por segunda vez en su historia.

De esta manera, el combinado patrio estará presente en Campeonato Mundial de Voleibol Femenino Sub 17, que se disputará en Chile en 2026. Las sureñas, como país anfitrión, también disputarán la Copa del Mundo y se sumarán las dos selecciones clasificadas del Grupo B que lo conforman Argentina, Brasil o Venezuela.

¿Cuándo jugará las semifinales la selección peruana?

Tras la clasificación de la selección peruana de vóley sub 17 ahora enfrentará en las semifinales del Campeonato Mundial de Voleibol Femenino Sub 17 ante el primer lugar del Grupo B, mañana sábado 20 de septiembre desde las 8 de la noche.

Cabe recordar que, el equipo peruano inició con el pie derecho este torneo debido a que el miércoles 17 de septiembre derrotó 3-0 a su similar de Bolivia, en el primer partido de su participación en el Sudamericano Sub-17 de de Vóley Femenino, que se lleva a cabo en nuestro país.

La escuadra nacional, dirigida por Marcelo Bencardino, inició con algunas complicaciones el primer set, sin embargo, supo imponerse ante Bolivia y sacó adelante el duelo logrando derrotarla por 25-18. En el segundo set sobresalió ante un timorato conjunto altiplánico, derrotándolo por 25-14. Y en el último set liquidó a sus rivales con un contundente 25-10.

