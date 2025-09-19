Selección peruana: FPF designó a Manuel Barreto como entrenador interino del equipo absoluto

19/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La selección peruana tiene nuevo entrenador. la Federación Peruana de Fútbol (FPF) designó a Manuel Barreto en el cargo como interino, para los amistosos internacionales que se jugarán en los últimos meses del 2025. La 'muñeca', se venía desempeñando como jefe de la Unidad Técnica de Menores.

Para lo que resta del año

A través de un comunicado, el ente máximo del fútbol nacional confirmó que el exjugador de 43 años se hará cargo del equipo absoluto. Dirigirá los encuentros que están programados para jugarse frente a Rusia y Chile en territorio ruso en noviembre de este año.

"El profesor Manuel Barreto, jefe de la Unidad Técnica de Menores de la FPF, ha sido designado de manera temporal, como director técnico de la Selección Absoluta, quien tendrá a su cargo la conducción de los encuentros amistosos de la Bicolor programados para lo que resta del año", anuncia el texto.

📋 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝗱𝗼 pic.twitter.com/av10Quf3vV — Federación Peruana de Fútbol (@TuFPF) September 19, 2025

La FPF destaca la trayectoria que Barreto ha tenido, pese a su corta edad. Inició como asistente y luego pasó a ser estratega de Sporting Cristal entre 2019 y 2020, de Deportivo Coopsol en 2021 y su última experiencia fue dirigiendo a Universitario de Deportes en 2022, antes de dedicarse a ser dirigente y enfocado en menores.

"Su experiencia en procesos de formación y desarrollo de talentos constituye un activo clave para esta etapa, en la que, la FPF viene trabajando con un enfoque de continuidad y proyección hacia futuro", destaca el comunicado.

Barreto goza del respaldo de la FPF

Por el trabajo que ha venido desempeñado la 'muñeca', su labor cuenta con la aprobación y el apoyo de la Federación Peruana de Fútbol. Desde mayo del 2025, estaba a cargo de las inferiores, y ahora el desafío aumentará, con la obligación de dirigir al equipo absoluto en sus próximo encuentros preparatorios.

"La FPF respalda plenamente al profesor Barreto y su equipo de trabajo, con el convencimiento de que su gestión contribuirá a consolidar una transición ordenada para fortalecer las bases de un modelo competitivo y sostenible para el fútbol peruano", finaliza el texto.

Así, Manuel Barreto fue designado como el nuevo entrenador de la selección peruana, tras la confirmación de la Federación Peruana de Fútbol. El estratega venía cumpliendo el cargo de jefe de la Unidad Técnica de Menores, pero con la venia del ente máximo del balompié nacional, dirigirá los amistosos que se jugarán en los últimos meses del 2025.

