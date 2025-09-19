RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
¡Atención! Al Nassr de Cristiano Ronaldo sería rival de Alianza Lima en la Noche Blanquiazul 2026

El partido de presentación del plantel de Alianza Lima 2026 podría tener a Cristiano Ronaldo como figura principal. El astro portugués se haría presente en el Perú por primera vez en la historia.

19/09/2025

Las últimas ediciones de la Noche Blanquiazul se han convertido en una verdadera fiesta para los hinchas de Alianza Lima. Y es que durante este evento de presentación, no solo se conoce a cada jugador que integrará el plantel, sino que además se observa pro primera vez la propuesta de juego del equipo victoriano con el que afrontará los distintos torneos del año.

Al Nassr de CR7 sería rival de Alianza Lima en la Noche Blanquiazul 2026

Además, los aficionados puede deleitarse con los rivales de renombre que son invitados para poner a prueba a los jugadores victorianos. En los últimos años, equipos como Emelec, Once Caldas o Junior de Barranquilla han desfilado por Matute en este tipo de eventos.

Sin embargo, en las últimas horas ha circulado una versión de que el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo sería el rival de Alianza Lima en la Noche Blanquiazul 2026. Así lo dio a conocer el periodista Giancarlo Granda durante una reciente edición de su espacio deportivo en el canal de YouTube, 'No Somos TV'.

Aquí, el popular 'flaco' señaló que esta posibilidad está latente, pero que la misma dependerá de que el amistoso entre Alianza Lima y Barcelona de España, programado para el 21 de diciembre de este año, sea un completo éxito en cuanto a venta de entradas se refiere.

"Si se venden todas las entradas y el evento Alianza Lima vs. Barcelona es un éxito, en enero el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo sería el rival al que traerían para la Noche Blanquiazul", señaló el hombre de prensa.

Confirman amistoso con Barcelona

En este mismo espacio, el narrador deportivo y su compañero de conducción, Jorge Solari, contaron que Barcelona de España vendrá sí o sí al Perú para disputar un amistoso en la capital. En primer lugar, Universitario sería el oponente de los culés al igual que sucedió con el Inter de Miami de Lionel Messi.

Sin embargo, las negociaciones parecen haberse estancado por lo que la empresa organizadora eligió al elenco victoriano para este gran evento.

"Si va haber partido contra Barcelona, pero ya no va jugar la 'U', va jugar Alianza Lima. Está confirmado para el 21 de diciembre donde se jugará el partido entre Alianza y Barcelona de España en el Estadio Nacional", señalaron.

De esta manera, Alianza Lima tendría como rival en la Noche Blanquiazul 2026 al Al-Nassr del astro portugués, Cristiano Ronaldo, quien visitaría el Perú por primera vez.

