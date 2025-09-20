Alianza Lima: Este sería el once de Pipo Gorosito ante Comerciantes Unidos

20/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima se prepara para un duelo clave en el Torneo Clausura y la atención está puesta en la posible formación de Pipo Gorosito ante Comerciantes Unidos. Los hinchas esperan que el equipo logre los tres puntos y mantenga vivas las aspiraciones en la lucha por acercarse a la punta del campeonato.

Alianza Lima está obligado a ganar

El Torneo Clausura 2025 ha puesto a Alianza Lima contra la pared. Con 12 puntos en ocho fechas, el equipo dirigido por Néstor Gorosito ocupa actualmente la sexta posición y está a siete unidades del sorprendente líder Cusco FC. Cada encuentro se ha vuelto crucial, y el choque de este domingo frente a Comerciantes Unidos no será la excepción.

El conjunto visitante llega con un rendimiento muy similar al de los blanquiazules. Comerciantes Unidos, ubicado en la octava posición, apenas registra una unidad menos que Alianza Lima, lo que promete un duelo parejo y de mucha intensidad en la cancha.

Posibles alienaciones

Por ello, la estrategia de Néstor Gorosito será clave, eligiendo a sus mejores hombres para asegurar los tres puntos en casa. El técnico argentino ya cuenta con un plantel definido para el enfrentamiento:

Guillermo Viscarra en el arco, línea defensiva formada por Guillermo Enrique, Gianfranco Chávez, Jean Pierre Archimbaud y Miguel Trauco. En la mitad de la cancha, Pedro Aquino, Sergio Peña y Fernando Gaibor intentarán controlar el ritmo del partido, mientras que Kevin Quevedo, Gaspar Gentile y Alan Cantero buscarán abrir la defensa rival.

Alan Cantero se perfila a ser el 9 de Alianza Lima. Mientras quien acompañaría a Gianfranco Chávez de central sería Josué Estrada.



Cari, Aquino y Huaman desde el vamos. pic.twitter.com/3SorwNxFBG — 𝐆𝐄𝐑𝐒𝐎𝐍 𝐂𝐔𝐁𝐀 🎙⚽️ (@gersoncuba2603) September 20, 2025

Por su parte, Comerciantes Unidos presentará a Álvaro Villete bajo los tres palos, con una defensa integrada por Paolo Mendez, Rotceh Aguilar, Keyvin Paico y Nahuel Tecilla. Pablo Cárdenas y Yordi Vílchez reforzarán la zona media junto a José Marina y Julian Marchioni, mientras que Gonzalo Sánchez y Matías Sen completarán la ofensiva visitante.

Dónde y cuándo ver el partido

El enfrentamiento entre Alianza Lima y Comerciantes Unidos se disputará este domingo 21 de septiembre desde las 20:00 horas de Perú. Los aficionados podrán seguir todas las acciones a través de L1 Max, bajo la autorización de la FPF.

Además, la transmisión estará disponible en la plataforma de streaming L1 Play, ideal para quienes deseen disfrutar del partido desde cualquier lugar.

En definitiva, Alianza Lima se prepara para un duelo clave ante Comerciantes Unidos, y el posible once de Pipo Gorosito será clave para sumar los tres puntos. Con la tabla apretada y la necesidad de acercarse a la punta, cada titular elegido será crucial para mantener vivas las aspiraciones del club en el Torneo Clausura.