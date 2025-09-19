Piero Quispe responde a críticas y defiende su fichaje al club australiano Sidney FC: "Su fútbol es competitivo"

19/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El futbolista peruano Piero Quispe defendió su fichaje al club Sidney FC resaltando que el fútbol es competitivo y que por dicha razón es que decidió migrar hasta Australia. Además, se pronunció sobre la selección peruana y la nueva designación de Manuel Barreto como técnico interino.

Piero Quispe defiende su fichaje al Sidney FC y habla de la 'U'

El volante nacional de 24 años llegó al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para viajar a Australia para incorporrarse a su nuevo equipo Sidney FC. Al respecto expresó sentirse "feliz" y "motivado" por este nuevo desafío en su carrera y aprovechó para defenderse de las críticas.

" Muchos piensan que el fútbol es fácil allá, pero es competitivo por eso que también lo escogí. Lo recibo de buena manera porque en el mundo del fútbol porque hasta el mejor jugador tiene críticas y lo tomo de buena manera con la frente en alto que me sirva de motivación", expresó.

En otro momento, se pronunció sobre Universitario de Deportes y dejó abierta la posibilidad de que en algún momento retornará. "Para mí la 'U' siempre va a ser mi vida, mi casa y espero regresar pronto, pero siempre veo los partidos".

La selección peruana y Manuel Barreto

Además, al ser consultado sobre su ausencia en la selección peruana el futbolista respondió: "Estaba en el tema de que si me iba a quedar o no (en el club mexicano Pumas UNAM), hablé con el profesor (Óscar Ibáñez) y lo mejor era no ir. No estaba al 100% concentrado".

En tal sentido, Quispe señaló que ahora se enfocará en los próximos amistosos que la Blanquirroja afrontará en octubre y noviembre ante las selecciones de Chile y Rusia. Al respecto, vale decir que esta tarde se anunció a Manuel Barreto como el nuevo técnico interino del equipo absoluto.

Sobre la nueva elección del estratega, Piero Quispe expresó que se siente "feliz porque es sobre todo una gran persona, antes se de ser buen entrenador". Bajo esa premisa, le deseó que "todo le vaya bien". "Muchos éxitos y bendiciones", añadió.

Finalmente, subrayó que se encuentra "feliz y motivado" y que a su temprana edad ha logrado cosas que siempre se propuso. "Estoy muy feliz porque sé lo que valgó", concluyó.

Así, en declaraciones a la prensa, Piero Quispre respondió a las críticas y defendió su fichaje al club australiano Sidney FC. Además, sostuvo que espera retornar pronto a Universitario y expresó sentirse feliz tras la reciente designación de Manuel Barreto como nuevo técnico de la slección peruana.