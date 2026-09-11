Conmemoración del 11-S: EE. UU. rinde tributo a las víctimas en la Zona Cero y el Pentágono

11/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Nueva York recordó este viernes a las casi 3.000 víctimas de los atentados del 11 de septiembre con su tradicional ceremonia en la Zona Cero, 25 años después de los ataques en un acto marcado por la presencia de todos los expresidentes de EE. UU. vivos, la ausencia de Donald Trump y el protagonismo de unas familias para las que el tiempo no ha borrado el dolor. La jornada estuvo dividida entre las solemnes lecturas en el bajo Manhattan y los discursos políticos en el Pentágono.

Solemnidad en Nueva York y reclamos de los familiares

Las fuentes conmemorativas del World Trade Center albergaron a miles de allegados que se turnaron en el podio para nombrar a cada uno de los fallecidos durante los atentados de 2001. La ceremonia mantuvo los tradicionales minutos de silencio coincidentes con los momentos exactos de los impactos aéreos en la Gran Manzana, el Pentágono y el choque del vuelo 93 en suelo de Pensilvania, sumando este año un tributo explícito a las personas que perdieron la vida de forma posterior debido a patologías derivadas de las labores de rescate.

El encuentro neoyorquino reunió a figuras de la política norteamericana como Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton, acompañados por el vicepresidente JD Vance y autoridades estatales. Pese al carácter no gubernamental de los discursos en la Zona Cero, la lectura de nombres incluyó duras proclamas por parte de los asistentes. Terry Strada, viuda de una de las víctimas, interrumpió el protocolo para exigir acciones legales contra Arabia Saudita por su presunta vinculación con los perpetradores de la tragedia.

El evento se desarrolló en medio de controversias locales vinculadas al impacto ambiental y la salud pública tras el colapso de las estructuras masivas. A esto se sumaron las declaraciones de exmandatarios que llamaron a resguardar la atención médica de los rescatistas supervivientes, mientras las nuevas generaciones de familiares honraban a padres y abuelos que no llegaron a conocer en un homenaje que culminará con el encendido nocturno de los haces de luz en Manhattan.

Expresidentes Obama, Biden y Bush, reunidos en Nueva York para participar en la ceremonia de conmemoración del 9/11 a 25 años de los ataques terroristas contra las Torres Gemelas. pic.twitter.com/Defp6w9pnU — Dolia Estévez (@DoliaEstevez) September 11, 2026

Donald Trump en el Pentágono y la retórica internacional

En paralelo a los actos desarrollados en la Gran Manzana, Donald Trump optó por conmemorar el aniversario desde la sede del Departamento de Defensa en Virginia, lugar donde se estrelló el tercer avión secuestrado dejando un saldo de 184 víctimas fatales. El mandatario encabezó un acto castrense para rendir honores a los caídos en el complejo militar y vinculó el significado de la conmemoración nacional con el panorama geopolítico contemporáneo.

Durante su alocución ante altos mandos y familiares de los efectivos fallecidos en 2001, la postura oficial abordó la política exterior de la administración. "No lo olvidaremos nunca. Por eso luchamos hoy", afirmó en su discurso, antes de defender que Washington debe impedir que Teherán obtenga un arma nuclear.

Trump honra a los caídos en el Pentágono en el 25.º aniversario del 11-S:



"Nunca, jamás lo olvidaremos. Por eso luchamos hoy, no tenemos opción. Luchamos con fuerza. Luchamos para ganar. Siempre recordaremos a las víctimas y familias del 9/11 "

pic.twitter.com/xCTW7jO0lN — Javi🇨🇺 (@JaviXCubaLibre) September 11, 2026

Las palabras vertidas en el Pentágono marcaron un contrapunto con la atmósfera observada en la Zona Cero, centrando la narrativa en la capacidad defensiva y en los compromisos militares del país. La jornada concluyó en las dependencias federales con el despliegue de la bandera gigante sobre la fachada dañada hace un cuarto de siglo, reafirmando las directrices de seguridad nacional ante las amenazas externas.

En ese sentido, EE. UU. conmemoró un nuevo aniversario del 11 de septiembre mediante actos que combinaron el duelo de las familias de las víctimas con los balances de la política exterior y la seguridad del país.