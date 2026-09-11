iPhone 18 Pro: ¿cuántos sueldos mínimos necesita un trabajador en el Perú para comprar el nuevo celular de Apple?

11/09/2026 / Exitosa Noticias / Tecnología

El nuevo iPhone 18 Pro ya tiene precio oficial en Estados Unidos y su valor permite establecer una comparación con los ingresos mínimos en el Perú. El equipo de 256 GB cuesta US$1.199, monto que a moneda nacional representa un aproximado de S/4.018.

Precio del iPhone 18 Pro supera tres salarios mínimos

Según Bloomberg Línea, el cálculo toma el precio anunciado por Apple en Estados Unidos y lo compara con la remuneración mínima, establecida en S/1.130. Con este cálculo, el equipo representa 3,56 salarios mínimos mensuales en el país.

El medio también precisa que la comparación utiliza el la moneda estadounidense porque el costo final puede cambiar según cada mercado. Entre los factores tomados en cuenta, aparecen los impuestos, costos de importación, márgenes de los distribuidores y las variaciones del tipo de cambio.

En otros países de la región también existen diferencias. El mismo iPhone 18 Pro equivale a 4,8 salarios mínimos en Argentina, poco más de dos en Chile, alrededor de 2,1 en Colombia, 1,9 en Uruguay y cerca de 1,5 en Costa Rica.

El caso más elevado corresponde a Venezuela, donde el precio de referencia estadounidense del equipo representa unos 7.545 salarios mínimos mensuales, debido a la diferencia entre el valor del teléfono y el ingreso mínimo legal registrado en ese país.

Los equipos fueron presentados en el Apple Event.

Apple presentó el iPhone 18 Pro y Pro Max

Apple presentó el iPhone 18 Pro y el Pro Max en su reciente evento del 9 de septiembre. El modelo Pro parte de US$1.199 para 256 GB, mientras que el Pro Max comienza en US$1.299 con la misma capacidad inicial.

El nuevo equipo incorpora cambios en sus cámaras, procesador y sistema de gestión térmica. También utiliza el chip A20 Pro y ofrece una batería con mayor duración. Además, Apple anunció nuevas funciones relacionadas con inteligencia artificial para esta generación.

Los pedidos anticipados del ambos equipos comenzarán el sábado 12 de septiembre y los móviles estarán disponibles desde el 18 del mismo mes en los mercados donde Apple confirmó esas fechas. La compañía también contempla descuentos mediante su programa de intercambio.

Para el Perú, el cálculo de S/4.018 corresponde únicamente a la conversión del precio estadounidense del iPhone 18 Pro. Por ello, esa cifra no debe presentarse como el precio oficial de venta del teléfono en el país, debido a los costos adicionales que se pueden aplicar.

Así, el iPhone 18 Pro de 256 GB, con precio inicial de US$1.199, representa aproximadamente 3,56 sueldos mínimos en Perú, tomando como referencia una remuneración mínima de S/1.130.