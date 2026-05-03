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Universitario vs. Juan Pablo II: Christian Cueva explotó tras ser expulsado por discusión con el árbitro Espinoza

El volante peruano fue expulsado en los primeros minutos y acusó al juez de "querer ser protagonista", mientras la 'U' se impuso con doblete de Edison Flores, gol de Silveira y cabezazo de Caín Fara.

Inesperada expulsión se dio apenas iniciado el encuentro en Trujillo.
Inesperada expulsión se dio apenas iniciado el encuentro en Trujillo. (Composición Exitosa)

03/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 03/05/2026

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El partido en el Mansiche de Trujillo comenzó con polémica. Apenas a los 3 minutos, Christian Cueva fue expulsado por el árbitro Jordi Espinoza, tras reclamar airadamente una presunta falta de justificación en el cobro de un foul comedito segundos antes por este.

El juez, quien ya había sacado una tarjeta amarilla para el 'Aladino' por su acción en el juego, no toleró sus palabras y le mostró la segunda amarilla, seguida de una roja, dejándolo finalmente juega del encuentro.

"Quiere ser protagonista"

Sin embargo, no todo quedó allí. El exseleccionado, al retirarse del campo, habló para las cámaras de L1 MAX y lanzó duras críticas contra Espinoza, acusándolo que querer ganar "protagonismo" con dicha expulsión y de no llevar el encuentro con normalidad.

"Es vergonzoso. Lo único que le dije fue por qué no me cobra el foul allá. Quiere ser el protagonista, no es la primera vez que sucede eso con él. (...) Cada vez que uno le pide algo, el árbitro quiere ser protagonista, quiere hacer lo que él quiere. En otro lado no pasa esto".

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La sorpresiva salida temprana de Cueva condicionó el partido para el cuadro norteño, que perdió equilibrio con un jugador menos y terminó recibiendo tres goles en el primer tiempo.

Aunque lograron descontar con un tanto cerca de los últimos minutos del partido, la esperanza y los esfuerzos por cerrar con un gol más parecen no haber sido lo suficiente contra la evidente diferencia técnica y táctica de la 'U', que cerró el marcador con un cuarto gol de cabeza a solo un minuto de acabarse el encuentro.

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Universitario gana por goleada

Pese a la polémica inicial, Universitario mostró contundencia ofensiva. Edison Flores fue la gran figura con un doblete a los 22′ y 23′ minutos. Luego, Miguel Silveira amplió la ventaja a los 29′ con una definición tras pase de taco de Anderson Santamaría.

En el segundo tiempo, Juan Pablo II descontó a los 81′ con penal convertido por Martín Alaniz, pero sobre el final Caín Fara selló el 4-1 con un frentazo de cabeza al 89′, cerrando el árbitro este encuentro a los 90' minutos.

La goleada crema confirma su recuperación en el Apertura y lo mantiene en la parte alta de la tabla, con figuras como Flores y Fara en gran nivel. Sin embargo, el episodio de Cueva y sus explosivas declaraciones contra Espinoza se convirtieron en el tema central del encuentro, abriendo debate sobre el comportamiento de los jugadores y el rol de los árbitros en la Liga 1.

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