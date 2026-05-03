Universitario vs. Juan Pablo II: Christian Cueva explotó tras ser expulsado por discusión con el árbitro Espinoza

03/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El partido en el Mansiche de Trujillo comenzó con polémica. Apenas a los 3 minutos, Christian Cueva fue expulsado por el árbitro Jordi Espinoza, tras reclamar airadamente una presunta falta de justificación en el cobro de un foul comedito segundos antes por este.

El juez, quien ya había sacado una tarjeta amarilla para el 'Aladino' por su acción en el juego, no toleró sus palabras y le mostró la segunda amarilla, seguida de una roja, dejándolo finalmente juega del encuentro.

🔴 TARJETA ROJA PARA CUEVA



El '10' del equipo papal se va expulsado tras una discusión con Jordi Espinoza#JuanPabloII 0-0 #Universitario



📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/6a8egzADjM#L1MAX #Liga1 #TorneoApertura2026 pic.twitter.com/YMb5bEiJRu — L1MAX (@L1MAX_) May 3, 2026

"Quiere ser protagonista"

Sin embargo, no todo quedó allí. El exseleccionado, al retirarse del campo, habló para las cámaras de L1 MAX y lanzó duras críticas contra Espinoza, acusándolo que querer ganar "protagonismo" con dicha expulsión y de no llevar el encuentro con normalidad.

"Es vergonzoso. Lo único que le dije fue por qué no me cobra el foul allá. Quiere ser el protagonista, no es la primera vez que sucede eso con él. (...) Cada vez que uno le pide algo, el árbitro quiere ser protagonista, quiere hacer lo que él quiere. En otro lado no pasa esto".

🚨"Digan algo, informen. Esto es vergonzoso. No es la primera vez con este árbitro. Solo le dije por qué no me cobra la falta allá."



Christian 'Aladino' Cueva para L1 Max tras tres minutos de juego ante Universitario de Deportes. ✍🏻🔥 pic.twitter.com/4Y2sOXTRxe — Gian Franco Zelaya (@gianfzelaya) May 3, 2026

La sorpresiva salida temprana de Cueva condicionó el partido para el cuadro norteño, que perdió equilibrio con un jugador menos y terminó recibiendo tres goles en el primer tiempo.

Aunque lograron descontar con un tanto cerca de los últimos minutos del partido, la esperanza y los esfuerzos por cerrar con un gol más parecen no haber sido lo suficiente contra la evidente diferencia técnica y táctica de la 'U', que cerró el marcador con un cuarto gol de cabeza a solo un minuto de acabarse el encuentro.

Universitario gana por goleada

Pese a la polémica inicial, Universitario mostró contundencia ofensiva. Edison Flores fue la gran figura con un doblete a los 22′ y 23′ minutos. Luego, Miguel Silveira amplió la ventaja a los 29′ con una definición tras pase de taco de Anderson Santamaría.

En el segundo tiempo, Juan Pablo II descontó a los 81′ con penal convertido por Martín Alaniz, pero sobre el final Caín Fara selló el 4-1 con un frentazo de cabeza al 89′, cerrando el árbitro este encuentro a los 90' minutos.

📽️🔥 RESUMEN DE LA GOLEADA CREMA A JUAN PABLO II



Universitario le ganó 4-1 a Juan Pablo II por la fecha 13 del Torneo Apertura. Los goles fueron de Edison Flores (2), Silveira y Fara, mientras que Alanis descontó para los locales.



📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉... pic.twitter.com/FJyv3QRpCS — L1MAX (@L1MAX_) May 3, 2026

La goleada crema confirma su recuperación en el Apertura y lo mantiene en la parte alta de la tabla, con figuras como Flores y Fara en gran nivel. Sin embargo, el episodio de Cueva y sus explosivas declaraciones contra Espinoza se convirtieron en el tema central del encuentro, abriendo debate sobre el comportamiento de los jugadores y el rol de los árbitros en la Liga 1.