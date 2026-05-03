Cienciano niega provocación y rechaza violencia tras polémico triunfo ante Comerciantes Unidos

03/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El conjunto de Cienciano logró una victoria vital en el Cusco al vencer por la mínima diferencia a Comerciantes Unidos en el Torneo Apertura. Sin embargo, el festejo se vio opacado por grescas entre los comandos técnicos que terminaron en los exteriores del recinto deportivo.

El polémico final en el Garcilaso de la Vega

La controversia inició cuando el delantero Neri Bandiera anotó el gol del triunfo a los 100 minutos de juego, superando el tiempo añadido. Esto provocó la furia del cuadro de Cutervo, cuyos jugadores e integrantes del comando técnico reclamaron airadamente al árbitro principal.

De acuerdo con reportes de la prensa local, la tensión escaló rápidamente tras el pitazo final del encuentro en el Cusco. Los ánimos se volvieron tensas entre los estrategas de ambos bandos, registrándose un primer enfrentamiento verbal en el campo que luego se trasladó al estacionamiento.

Testigos presenciales y videos difundidos en redes sociales mostraron que la pelea continuó en la zona del estacionamiento del estadio. En dicho lugar, el técnico visitante Claudio Baggio perdió el control e intentó buscar directamente al entrenador local para increparle por supuestos gestos.

Para evitar que la situación pasara a mayores, la Policía Nacional del Perú tuvo que intervenir de manera inmediata para separar a los involucrados. El estratega argentino de las "Águilas" tuvo que ser contenido por sus propios asistentes mientras los efectivos resguardaban la zona.

Pronunciamiento oficial y reglamento de sanciones

Ante la gravedad de los hechos, la directiva del "Papá" publicó un comunicado oficial para fijar su postura sobre los incidentes. En el documento, la institución imperial lamentó los intentos de agresión y descartó que sus trabajadores hayan iniciado algún tipo de conflicto.

"Asimismo, negamos que haya existido cualquier tipo de provocación hacia el cuadro visitante", indica el comunicado.

La institución fue clara al señalar que su comando técnico no participó en las peleas registradas en los estacionamientos del coloso. Además, expresaron su total respaldo a su cuerpo técnico y destacaron que rechazan la violencia sin importar de dónde provenga esta.

Debido a estos altercados, la Comisión Disciplinaria de la FPF podría abrir un proceso de oficio basándose en el informe del árbitro. Las sanciones podrían incluir multas económicas elevadas o suspensiones de varias fechas para los implicados en los actos de indisciplina y violencia.

Según el reglamento de la Liga 1, cualquier agresión física o intento de gresca conlleva castigos severos para los protagonistas directos. Es fundamental que Cienciano rechazó actos de violencia para evitar que futuras sanciones afecten su localía o el desempeño ante Comerciantes Unidos.